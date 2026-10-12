İstanbul'da ana su borusu patladı! Zincirlikuyu alt geçidini su bastı
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İstanbul Beşiktaş'ta altyapı çalışması sırasında ana su hattı borusu patladı. Patlamanın ardından Zincirlikuyu alt geçidini su basarken, araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Nisbetiye Caddesi'nde yapılan çalışma sırasında ana su borusunda patlama meydana geldi.
Borunun patlamasının ardından Zincirlikuyu alt geçidini su bastı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.
Belediye ekipleri, alt geçide dolan suyu, Büyükdere Caddesi'ne tahliye etti.
Caddede ve alt geçitte biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük yaşadı.