Türk matbaacılığının önemli isimlerinden 88 yaşındaki Talat Uzunoğlu'nun Koç Holding hisseleri için başlattığı hukuk mücadelesi devam ediyor.

Uzunoğlu'nun iddiasına göre olayın geçmişi 1990 yılına uzanıyor. İş yerini Avcılar'a taşıdığı dönemde Uzunoğlu, Koç Holding için yaptığı promosyon çalışmalarının karşılığında aldığı belirtilen 5 milyon 250 bin adet hisseyi, bozdurulması amacıyla Ahmet Ertan Güngör'e teslim etti.

Ancak bu işlem, yıllar sonra tarafların mahkemede karşı karşıya gelmesine neden olacak bir anlaşmazlığa dönüştü.

HİSSELER ARACI KURUMA YATIRILDI

Uzunoğlu tarafının anlatımına göre Güngör, hisselerin o dönemde yükselişte olduğunu söyleyerek senetleri satmak yerine bir aracı kuruma yatırdı.

Ahmet Ertan Güngör, 1993 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Güngör'ün ölümünden önce ailesine, Uzunoğlu'na ait olduğunu belirttiği bazı çek ve nakit tahsilatların kendisine verilmesini söylediği de dosyada aktarılan iddialar arasında yer aldı.

Uzunoğlu ise Güngör'ün ölümünün ardından ailesiyle yaptığı görüşmelerden sonuç alamadığını belirtti.