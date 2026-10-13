Talat Uzunoğlu'nun 33 yıllık Koç Holding hisseleri davası: 1,4 milyar TL'lik anlaşmazlık yargıda
Türk matbaacılığının köklü isimlerinden Talat Uzunoğlu'nun 1990'da bozdurulması için Ahmet Ertan Güngör'e verdiğini belirttiği Koç Holding hisseleri, 33 yılı aşan bir hukuk mücadelesine dönüştü. Hisselerin aracı kuruma teslim edildiğine ilişkin 18 Eylül 1992 tarihli makbuzun 2011'de bulunmasının ardından yargıya taşınan anlaşmazlıkta, hisselerin bugünkü değerinin yaklaşık 1,4 milyar TL olduğu öne sürülüyor.
Türk matbaacılığının önemli isimlerinden 88 yaşındaki Talat Uzunoğlu'nun Koç Holding hisseleri için başlattığı hukuk mücadelesi devam ediyor.
Uzunoğlu'nun iddiasına göre olayın geçmişi 1990 yılına uzanıyor. İş yerini Avcılar'a taşıdığı dönemde Uzunoğlu, Koç Holding için yaptığı promosyon çalışmalarının karşılığında aldığı belirtilen 5 milyon 250 bin adet hisseyi, bozdurulması amacıyla Ahmet Ertan Güngör'e teslim etti.
Ancak bu işlem, yıllar sonra tarafların mahkemede karşı karşıya gelmesine neden olacak bir anlaşmazlığa dönüştü.
HİSSELER ARACI KURUMA YATIRILDI
Uzunoğlu tarafının anlatımına göre Güngör, hisselerin o dönemde yükselişte olduğunu söyleyerek senetleri satmak yerine bir aracı kuruma yatırdı.
Ahmet Ertan Güngör, 1993 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Güngör'ün ölümünden önce ailesine, Uzunoğlu'na ait olduğunu belirttiği bazı çek ve nakit tahsilatların kendisine verilmesini söylediği de dosyada aktarılan iddialar arasında yer aldı.
Uzunoğlu ise Güngör'ün ölümünün ardından ailesiyle yaptığı görüşmelerden sonuç alamadığını belirtti.
HİSSELERİN MİRASÇILAR TARAFINDAN SATILDIĞI İDDİASI
Talat Uzunoğlu, hisselerin izini yıllarca Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul ve Koç Holding nezdinde araştırdı.
Uzunoğlu tarafının iddiasına göre 1997 yılına ait kayıtlarda, söz konusu hisselerin Ahmet Ertan Güngör'ün kanuni mirasçıları olan eşi ve oğlu tarafından teslim alındığı ve daha sonra nakde çevrildiği belirlendi.
Dava sonuçlanmadığı için hisselerin hukuken kime ait olduğu ve yapılan işlemlerden doğan sorumluluk konusunda kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.
KAYIP MAKBUZ 21 YIL SONRA BULUNDU
Dosyanın seyrini değiştirdiği belirtilen gelişme ise 2011 yılında yaşandı.
Uzunoğlu'nun anlatımına göre iş yerinin taşınması sırasında kaybolan ve hisselerin aracı kuruma teslim edildiğini gösterdiği belirtilen belge, yıllar sonra bir klasörün içinde bulundu.
Belgenin 18 Eylül 1992 tarihli ve 067 numaralı ıslak imzalı makbuz olduğu belirtildi.
Makbuzun ortaya çıkmasının ardından Uzunoğlu hukuki süreç başlattı.