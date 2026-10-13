Türkiye'de iki farklı şehre bağlı olan Yerköy ve Çiçekdağı ilçeleri, sıra dışı sınırlarıyla dikkat çekiyor. Yozgat ile Kırşehir arasındaki il sınırı bazı cadde ve sokakların ortasından geçerken, vatandaşlar karşı kaldırıma geçerek il değiştirebiliyor.

Yozgat'ın Yerköy ilçesi ile Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde il sınırı bazı cadde ve sokakların ortasından geçiyor. (Foto: İHA)

BİR ADIMDA YOZGAT'TAN KIRŞEHİR'E

İç Anadolu Bölgesi'ndeki iki ilçenin merkezleri neredeyse birleşmiş durumda. Caddenin bir tarafı Yerköy Belediyesine, diğer tarafı Çiçekdağı Belediyesine bağlı bulunuyor.

İl sınırının günlük yaşamı etkilemediği bölgede vatandaşlar aynı pazarda alışveriş yapıyor, birbirlerinin düğünlerine ve cenazelerine katılıyor.

Çiçekdağı'nda yaşayan Ekrem Dinç, "Çiçekdağı'ndan bir adım sonra Yerköy'e adım atıyorum. Yerköy'de öğle namazını kıldım, camiden çıktım. Yürüyüş yapıyorum, Çiçekdağı'ndaki evime gidiyorum" sözleriyle bu ilginç durumu anlattı.

Dinç, iki ilçenin ortak yaşamına dikkat çekerek "Cenazelerimiz bir, düğünlerimiz bir, örf adetlerimiz bir, pazarımız bir" dedi.

AYNI EVDE İKİ FARKLI TELEFON KODU

Yerköy'de yaşayan 62 yaşındaki Cengiz Öztürk'ün evi Yozgat'ta, iş yeri ise Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde bulunuyor.

Öztürk, bazı evlerin bir bölümünün Yozgat, diğer bölümünün Kırşehir sınırlarında kaldığını belirterek geçmişte yaşanan ilginç bir ayrıntıyı paylaştı.

Öztürk, "Akıllı telefonlara geçmeden önce 0354 telefon kodu ile 0386 kodu kullanılıyordu. Aynı evin içerisinde kimi 0354 kodunu kullanıyordu, kimi de 0386 Kırşehir kodunu kullanıyordu" ifadelerini kullandı.

Yozgat'ın 0354, Kırşehir'in ise 0386 olan sabit telefon alan kodlarının aynı evde kullanılması, iki ilçenin ne kadar iç içe geçtiğini gösteriyor.