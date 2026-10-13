Merve Veziroğlu'nu 58 yerinden bıçaklayan eski eşine verilen 26 yıllık hapis cezasına Yargıtay'dan bozma
İstanbul Üsküdar'da Merve Veziroğlu'nu 58 yerinden bıçaklayan eski eşi Yunus Yıldırım'a verilen 26 yıllık hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu. Veziroğlu, dosyanın 5 Kasım'da İstanbul Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görüleceğini açıkladı ve bozma kararına tepki göstererek adalet çağrısında bulundu.
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde Merve Veziroğlu'nun 58 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandığı saldırıya ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı.
Sabah'ta yer alan habere göre, Veziroğlu'nun eski eşi Yunus Yıldırım'a verilen 26 yıllık hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu.
Bozma kararının ardından dosya yeniden yerel mahkemenin önüne gelecek. Veziroğlu, duruşmanın 5 Kasım'da İstanbul Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacağını açıkladı.
4 AĞUSTOS 2023'TE 58 YERİNDEN BIÇAKLANDI
Olay, 4 Ağustos 2023'te Üsküdar'da meydana geldi.
Merve Veziroğlu ile o dönem eşi olan Yunus Yıldırım arasında yaşanan tartışmanın ardından Yıldırım'ın mutfaktan aldığı bıçakla Veziroğlu'na saldırdığı belirtildi.
Vücudunun 58 yerinden bıçaklanan Veziroğlu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Yunus Yıldırım ise saldırının ardından gözaltına alındı ve tutuklandı.
34 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Yıldırım hakkında "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından dava açıldı.
Sanığın 34 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Yerel mahkemede gerçekleştirilen yargılama sonucunda Yunus Yıldırım hakkında 26 yıl hapis cezası verildi.
YARGITAY 26 YILLIK CEZAYI BOZDU
Sanığın "Öldürme kastım yoktu" savunmasıyla yaptığı başvurunun ardından dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay, 26 yıllık hapis cezası hakkında bozma kararı verdi.
Böylece dosyanın yeniden görülmesinin önü açıldı.
MERVE VEZİROĞLU BOZMA KARARINA TEPKİ GÖSTERDİ
Merve Veziroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yargıtay kararına tepki gösterdi.
Veziroğlu, sanık tarafının itiraz gerekçelerini aktarırken şu ifadeleri kullandı:
"Öldürme kastı bulunmadığından suç vasfına, gönüllü vazgeçme koşullarının oluştuğuna, teşebbüsün derecesinde hataya düşülerek fazla ceza tayin edildiğine, delil yetersizliğine, suç unsurlarının oluşmadığına her iki yönünden takdir ve indirim uygulanması gerektiğine ilişkindir."