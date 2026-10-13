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"ÖLECEKSİN DEDİ"

Veziroğlu, saldırı sırasında yaşadıklarını anlatırken eski eşinin kendisini ölümle tehdit ettiğini söyledi.

Veziroğlu şöyle konuştu:

"Çok yalvardım. Bıçaklamaya başladı beni. 'Öleceksin' dedi. Gücü bana yettiği için kimse kurtaramasın diye ben tek başımayken yaptı bunu. Kendi yatak odamda direndim. Orada beyaz bir yorgan vardı. Beyaz yorganı önüme sardım, 'Bu seni kurtarmayacak' dedi. Her yerimi bıçakladı."

"ŞANSA YAŞIYORSUN" DEDİKLERİNİ AKTARDI

Saldırıda ağır yaralandığını ve uzun bir tedavi süreci geçirdiğini anlatan Veziroğlu, doktorların kendisine, "Şansa yaşıyorsun." dediğini aktardı.

Veziroğlu, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülecek davada sanığın en ağır cezayı almasını istediğini belirtti.