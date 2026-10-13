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Merve Veziroğlu'nu 58 yerinden bıçaklayan eski eşine verilen 26 yıllık hapis cezasına Yargıtay'dan bozma

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Merve Veziroğlu'nu 58 yerinden bıçaklayan eski eşine verilen 26 yıllık hapis cezasına Yargıtay'dan bozma

İstanbul Üsküdar'da Merve Veziroğlu'nu 58 yerinden bıçaklayan eski eşi Yunus Yıldırım'a verilen 26 yıllık hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu. Veziroğlu, dosyanın 5 Kasım'da İstanbul Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görüleceğini açıkladı ve bozma kararına tepki göstererek adalet çağrısında bulundu.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde Merve Veziroğlu'nun 58 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandığı saldırıya ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Veziroğlu'nun eski eşi Yunus Yıldırım'a verilen 26 yıllık hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu.

Bozma kararının ardından dosya yeniden yerel mahkemenin önüne gelecek. Veziroğlu, duruşmanın 5 Kasım'da İstanbul Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacağını açıkladı.

4 AĞUSTOS 2023'TE 58 YERİNDEN BIÇAKLANDI

Olay, 4 Ağustos 2023'te Üsküdar'da meydana geldi.

Merve Veziroğlu ile o dönem eşi olan Yunus Yıldırım arasında yaşanan tartışmanın ardından Yıldırım'ın mutfaktan aldığı bıçakla Veziroğlu'na saldırdığı belirtildi.

Vücudunun 58 yerinden bıçaklanan Veziroğlu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yunus Yıldırım ise saldırının ardından gözaltına alındı ve tutuklandı.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

34 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Yıldırım hakkında "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından dava açıldı.

Sanığın 34 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Yerel mahkemede gerçekleştirilen yargılama sonucunda Yunus Yıldırım hakkında 26 yıl hapis cezası verildi.

YARGITAY 26 YILLIK CEZAYI BOZDU

Sanığın "Öldürme kastım yoktu" savunmasıyla yaptığı başvurunun ardından dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay, 26 yıllık hapis cezası hakkında bozma kararı verdi.

Böylece dosyanın yeniden görülmesinin önü açıldı.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

MERVE VEZİROĞLU BOZMA KARARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Merve Veziroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yargıtay kararına tepki gösterdi.

Veziroğlu, sanık tarafının itiraz gerekçelerini aktarırken şu ifadeleri kullandı:

"Öldürme kastı bulunmadığından suç vasfına, gönüllü vazgeçme koşullarının oluştuğuna, teşebbüsün derecesinde hataya düşülerek fazla ceza tayin edildiğine, delil yetersizliğine, suç unsurlarının oluşmadığına her iki yönünden takdir ve indirim uygulanması gerektiğine ilişkindir."

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

"ÖLECEKSİN DEDİ"

Veziroğlu, saldırı sırasında yaşadıklarını anlatırken eski eşinin kendisini ölümle tehdit ettiğini söyledi.

Veziroğlu şöyle konuştu:

"Çok yalvardım. Bıçaklamaya başladı beni. 'Öleceksin' dedi. Gücü bana yettiği için kimse kurtaramasın diye ben tek başımayken yaptı bunu. Kendi yatak odamda direndim. Orada beyaz bir yorgan vardı. Beyaz yorganı önüme sardım, 'Bu seni kurtarmayacak' dedi. Her yerimi bıçakladı."

"ŞANSA YAŞIYORSUN" DEDİKLERİNİ AKTARDI

Saldırıda ağır yaralandığını ve uzun bir tedavi süreci geçirdiğini anlatan Veziroğlu, doktorların kendisine, "Şansa yaşıyorsun." dediğini aktardı.

Veziroğlu, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülecek davada sanığın en ağır cezayı almasını istediğini belirtti.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

SALDIRI ÖNCESİ SÖYLENDİĞİ İDDİA EDİLEN SÖZLER

Veziroğlu, eski eşinin saldırıdan önce ev sahibine, "Biz kavga ediyoruz, sesler gelirse polise şikayet etmeyin." dediğini öne sürdü.

Bu sözlerin saldırının önceden planlandığını gösterdiğini savunan Veziroğlu, "Bunun zeminin hazırlanması bile kasti olarak yaptığının göstergesi. Bu kararı çok yanlış bulunuyorum ve düzeltilmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

GÖZLER 5 KASIM'DAKİ DURUŞMADA

Yargıtay'ın bozma kararının ardından dava yeniden görülecek. Merve Veziroğlu'nun açıklamasına göre duruşma 5 Kasım'da İstanbul Anadolu Adliyesi 21. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleştirilecek.

Mahkeme, bozma kararı sonrasında dosyayı yeniden değerlendirerek sanık hakkında yeni hüküm kuracak.

#Yargıtay #Merve Veziroğlu #Yunus Yıldırım
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