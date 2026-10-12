Mardin’de sabah saatlerinde başlayan toz taşınımı etkisini artırarak günlük hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kentin tarihi yapıları, araçlar ve evler tozla kaplanırken vatandaşlar yaşadıkları zorlukları anlattı.

Mardin'de sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan toz taşınımı, özellikle merkez Artuklu ilçesi ile Kızıltepe ve Yeşilli ilçelerinde yoğunluğunu artırdı.

Havada yoğunlaşan toz nedeniyle görüş mesafesi azalırken hava kalitesinde de düşüş yaşandı. Kentin birçok noktasında etkili olan toz bulutu, günlük hayatı zorlaştırdı.

TARİHİ YAPILAR VE ARAÇLAR TOZLA KAPLANDI

Toz taşınımının etkisiyle Mardin'in tarihi yapıları, araçlar, evlerin pencereleri ve balkonları tozla kaplandı.

Özellikle açık alanlarda bulunan vatandaşlar, havadaki yoğun toz nedeniyle dışarıda vakit geçirmekte zorlandı.

Artuklu, Kızıltepe ve Yeşilli ilçelerinde tarihi yapılar, araçlar ve evlerin balkonları tozla kaplandı. (Foto: AA)

"NEFES ALMAKTA ZORLANIYORUZ"

Kent sakinlerinden Halil Bakay, toz taşınımının günlük yaşamlarını olumsuz etkilediğini belirterek dışarı çıkarken maske kullandığını söyledi.

Bakay, yaşadıkları sıkıntıyı şu sözlerle anlattı:

"Maskesiz çıkmıyorum. Tavsiyem kimse maskesiz çıkmasın. Nefes almakta zorlanıyoruz."

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI

Toz taşınımının etkili olduğu kentte uzmanlar, özellikle ileri yaştaki kişiler, çocuklar ve solunum sorunu bulunanlar için uyarıda bulundu.

Risk grubundaki vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları istendi.

Toz taşınımının etkili olduğu bölgelerde vatandaşların sağlıklarını korumak için uzmanların uyarılarını dikkate almaları gerektiği vurgulandı.