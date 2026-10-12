Kaza, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Uzunpınar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut Belediyesinde görevli işçileri taşıyan 03 SK 073 plakalı midibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarına devrildi.

İşçileri taşıyan midibüsün devrilmesi üzerine durum yetkililere bildirildi. İhbarın ardından bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.