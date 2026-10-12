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Afyonkarahisar'da ortalık savaş alanına döndü! 28 yaralı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Afyonkarahisar'da ortalık savaş alanına döndü! 28 yaralı

Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından bir kaza haberi de Afyonkarahisar'dan geldi. Şuhut ilçesinde belediye işçilerini taşıyan midibüsün yol kenarına devrilmesi sonucu 28 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler yaralılara müdahale ederken, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Uzunpınar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut Belediyesinde görevli işçileri taşıyan 03 SK 073 plakalı midibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarına devrildi.

İşçileri taşıyan midibüsün devrilmesi üzerine durum yetkililere bildirildi. İhbarın ardından bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar'da ortalık savaş alanına döndü! 28 yaralı - 1

KAZADA 28 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre midibüste bulunan 28 kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Afyonkarahisar'da ortalık savaş alanına döndü! 28 yaralı - 2

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri bölgede çalışma yürüttü. Yaralıların hastanelere sevki sağlanırken, midibüsün hangi nedenle devrildiğinin belirlenmesine yönelik inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar'da ortalık savaş alanına döndü! 28 yaralı - 3

DÜN DE MANİSA'DA 11 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Öte yandan dün Manisa'nın Akhisar ilçesinde de ağır bilançosuyla Türkiye'yi sarsan bir trafik kazası meydana gelmişti. Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri yakınlarında tur otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştı.

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