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İstanbul'da 16 saatlik su kesintisi! İSKİ duyurdu: İşte su verilmeyecek 4 mahalle

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul'da 16 saatlik su kesintisi! İSKİ duyurdu: İşte su verilmeyecek 4 mahalle

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Maltepe'deki Gülsuyu 2 içme suyu deposunda yapılacak bağlantı ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle 4 mahallede 16 saatlik su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bölgedeki isale hattında yapılacak çalışmalar nedeniyle Maltepe'nin bazı mahallelerinde 16 saat su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

BAĞLANTI VE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMASI YAPILACAK

İSKİ'nin açıklamasına göre, Maltepe'de içme suyu altyapısını güçlendirmek için inşa edilen Gülsuyu 2 içme suyu deposunun bağlantı ve iyileştirme çalışmaları yapılacak.

İstanbul'da 16 saatlik su kesintisi! İSKİ duyurdu: İşte su verilmeyecek 4 mahalle - 1

16 SAAT SU VERİLEMEYECEK

Bu kapsamda yarın saat 10.00 ile çarşamba günü saat 02.00 arasında Maltepe'nin bazı mahallelerinde su kesintisine gidilecek.

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  • Zümrütevler
  • Gülsuyu
  • Esenkent
  • Gülensu

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