Bozcaada'da korkutan yangın: Otluk alanda başlayan alevler kontrol altına alındı
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Çanakkale’nin tatil cenneti Bozcaada’da, Göztepe mevkisindeki otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Trafodan kaynaklandığı belirlenen yangının ardından bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Bozcaada ilçesinin Göztepe mevkisinde saat 14.30 sıralarında otluk alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 4 itfaiye ekibi ve 4 su tankeri sevk edildi. Trafodan kaynaklandığı belirlenen yangın, ekiplerin müdahalesiyle saat 15.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.