Ankara'da Murat Em'in sahte kredi kartı ilanıyla dolandırıcılık iddiası: Kart bilgilerini paylaştıktan sonra 412 bin TL çekildi
Ankara'da yaşayan 52 yaşındaki Murat Em, sosyal medyada gördüğü yüksek limitli kredi kartı ilanını gerçek sanarak başvuru yapmak istedi. Em, yeni kartının limitini yükseltmek için kendisinden istenen mevcut kart bilgilerini paylaştıktan sonra hesabından iki işlemde toplam 412 bin TL çekildiğini öne sürdü. Polise başvuran Em, kendisini daha sonra arayan bir kişinin "Geçmiş olsun paranı aldık" dediğini anlattı.
Ankara'da piknik ve mangal ürünleri satışı yapan 52 yaşındaki Murat Em, sosyal medyada karşısına çıkan kredi kartı ilanının ardından dolandırıldığını iddia etti.
Em'in anlatımına göre olay, özel bir bankaya ait olduğu izlenimi verilen yüksek limitli kredi kartı reklamını görmesiyle başladı. İlandaki bağlantıya giren Em, daha sonra kendisini banka yetkilisi olarak tanıtan kişiler tarafından arandığını söyledi.
Şüphelilerin, başvuracağı yeni kredi kartının yüksek limitli olabilmesi için mevcut yüksek limitli kartını "referans" göstermesini istediğini belirten Em, 2 milyon TL limitli kredi kartının bilgilerini paylaştığını anlattı.
İKİ İŞLEMDE 412 BİN TL ÇEKİLDİĞİNİ SÖYLEDİ
Murat Em, kart bilgilerini paylaşmasının ardından kısa süre içerisinde telefonuna işlem mesajı geldiğini belirtti. Kartından İstanbul'da kişisel temizlik ürünleri alanında faaliyet gösteren bir firma üzerinden iki işlem gerçekleştirildiğini söyleyen Em, toplam 412 bin TL çekildiğini ileri sürdü.
Dolandırıldığını fark ettiğini belirten Em, banka hesaplarına kısıtlama koydurduğunu ve polise şikayette bulunduğunu söyledi.
Olayın dakikalar içerisinde gerçekleştiğini anlatan Em, hukuki süreci sürdüreceğini ifade etti.
"HESABIMDAN 412 BİN LİRA ÇEKİLDİĞİ YAZIYORDU"
Yaşadıklarını anlatan Murat Em, sosyal medyadaki reklamın gerçek bir bankaya ait olduğunu düşündüğünü söyledi.
Em, "Sosyal medyada özel bir bankanın kredi kartı başvuru reklamını gördüm. Reklamdaki bağlantı sayfasına girdim. Ertesi gün söz konusu bankadan aradılar. 'En yüksek limitli kartınızı referans olarak gösterin ki yeni kartınızın da limitini yüksekten açalım' dediler." ifadelerini kullandı.
İstenilen numaraya kart bilgilerini gönderdiğini söyleyen Em, kısa süre sonra hesabından para çekildiğine ilişkin mesaj aldığını belirtti.
Em, "Ardından kısa süre içinde telefonuma mesaj geldi. Hesabımdan 412 bin lira çekildiği yazıyordu." dedi.
GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMA SIRASINDA İŞLEM MESAJI GELDİ
Em'in iddiasına göre para çekme işlemleri gerçekleşirken kendisinden bilgi isteyen kişilerle görüntülü görüşme devam ediyordu.
Kartından para çekildiğini fark ettiğinde tepki gösterdiğini anlatan Em, görüşmeyi sonlandırarak kartını kullanıma kapattığını söyledi.
Bankaya giderek işlemin iptal edilmesini talep ettiğini belirten Em, işlemlerde şifre kullanıldığı gerekçesiyle talebinin karşılanmadığını öne sürdü.
Ardından polise şikayette bulunduğunu belirten Em, adli sürecin devam ettiğini söyledi.
"GEÇMİŞ OLSUN PARANI ALDIK"
Murat Em, kartından gerçekleştirilen işlemlerle bağlantılı olarak adına fatura düzenlendiğini de ileri sürdü.
Faturada kendisiyle ilgisi bulunmayan temizlik ürünlerinin yer aldığını söyleyen Em, belgede adı geçen firmayla iletişime geçtiğini anlattı.
Em'in anlatımına göre firma yetkilileri, ödemenin kendisi tarafından gerçekleştirildiğinin ve ürünlerin başka bir kişi tarafından teslim alındığının sistemde göründüğünü söyledi.
Em, daha sonra kendisini arayan bir kişinin, "Geçmiş olsun paranı aldık." dediğini ileri sürdü.
ŞİRKETLE İLGİLİ KESİN BAĞLANTI YOK
Murat Em, kartından para çekilen işlemlerde adı geçen şirketin olayla bağlantısı olup olmadığını bilmediğini de açıkça ifade etti.
Em, "Paramı çeken firmanın dolandırıcılarla ortaklığı var mı bilmiyorum." dedi.
"NASIL OLDUĞUNU ANLAMADIM BİLE"
Dolandırıldığını öne sürdüğü kişilere başka bir telefon numarası üzerinden yeniden ulaşmaya çalıştığını söyleyen Em, görüştüğü kişinin kendisine kimliğini açıklamadığını belirtti.
Em, "Böyle bir şey yaşayacağım aklıma gelmezdi. Nasıl olduğunu anlamadım bile. Mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.
Şüphelilerin farklı bankaların adını kullanarak faaliyetlerine devam ettiklerini öne süren Em, hukuki süreci takip edeceğini söyledi.