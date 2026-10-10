Ankara'da piknik ve mangal ürünleri satışı yapan 52 yaşındaki Murat Em, sosyal medyada karşısına çıkan kredi kartı ilanının ardından dolandırıldığını iddia etti.

Em'in anlatımına göre olay, özel bir bankaya ait olduğu izlenimi verilen yüksek limitli kredi kartı reklamını görmesiyle başladı. İlandaki bağlantıya giren Em, daha sonra kendisini banka yetkilisi olarak tanıtan kişiler tarafından arandığını söyledi.

Şüphelilerin, başvuracağı yeni kredi kartının yüksek limitli olabilmesi için mevcut yüksek limitli kartını "referans" göstermesini istediğini belirten Em, 2 milyon TL limitli kredi kartının bilgilerini paylaştığını anlattı.

İKİ İŞLEMDE 412 BİN TL ÇEKİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

Murat Em, kart bilgilerini paylaşmasının ardından kısa süre içerisinde telefonuna işlem mesajı geldiğini belirtti. Kartından İstanbul'da kişisel temizlik ürünleri alanında faaliyet gösteren bir firma üzerinden iki işlem gerçekleştirildiğini söyleyen Em, toplam 412 bin TL çekildiğini ileri sürdü.

Dolandırıldığını fark ettiğini belirten Em, banka hesaplarına kısıtlama koydurduğunu ve polise şikayette bulunduğunu söyledi.

Olayın dakikalar içerisinde gerçekleştiğini anlatan Em, hukuki süreci sürdüreceğini ifade etti.