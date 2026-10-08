Bilecik'te damadı çatıya çıkaran arkadaşları insan kulesi kurarak yemek istedi
Bilecik'te dünya evine giren İbrahim ve İlayda İnce çiftinin köy düğünü renkli görüntülere sahne oldu. Damadı evin çatısına çıkaran arkadaşları, insan kulesi oluşturup maniler söyleyerek yemek istedi. Damat İbrahim İnce ise arkadaşlarına tepsi tepsi yemek ikram ederek köy geleneğini yaşattı.
Bilecik'in Yenipazar ilçesinde düzenlenen köy düğününde yaşatılan gelenek, renkli görüntülere sahne oldu. Damadı evin çatısına çıkaran arkadaşları, omuz omuza yükselerek insan kulesi oluşturdu. Maniler söyleyip yemek isteyen arkadaşlarına damat tepsi tepsi yemek ikram etti.
Geçtiğimiz hafta Yenipazar ilçesine bağlı Yukarıboğaz köyünde İbrahim ve İlayda İnce çifti, geleneklere uygun bir düğünle dünya evine girdi.
DÜĞÜN GELENEKSEL ADETLERLE BAŞLADI
Köyde düğün öncesinde gerçekleştirilen "tavuk alma" geleneğiyle başlayan kutlamalar, düğün sabahı da devam etti.
Erkek evinden kız evine davul ve zurna eşliğinde yürüyen davetliler, yol boyunca maniler ve türküler söyledi.
Gelin almaya giden damadın arkadaşları ise kurdukları masada kağıt oyunu oynayarak manilerle eğlenceye katıldı.
DAMADI ÇATIYA ÇIKARIP İNSAN KULESİ KURDULAR
Düğünün en dikkat çeken anları, damat İbrahim İnce'nin arkadaşları tarafından evin çatısına çıkarılmasıyla yaşandı.
Damadın arkadaşları, birbirlerinin omuzlarına basarak insan kulesi oluşturdu. Çatıdaki damatla aynı seviyeye ulaşan arkadaşları, maniler söyleyerek yemek istedi.
TEPSİ TEPSİ YEMEK İKRAM ETTİ
Arkadaşlarının isteğini geri çevirmeyen damat İbrahim İnce, hazırlanan yemekleri tepsilerle ikram etti.
Ortaya çıkan renkli görüntülerle birlikte Yukarıboğaz köyünde kuşaktan kuşağa aktarılan düğün gelenekleri bir kez daha yaşatıldı.