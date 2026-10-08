Bilecik'te damadı çatıya çıkaran arkadaşları insan kulesi kurarak yemek istedi

Bilecik'te dünya evine giren İbrahim ve İlayda İnce çiftinin köy düğünü renkli görüntülere sahne oldu. Damadı evin çatısına çıkaran arkadaşları, insan kulesi oluşturup maniler söyleyerek yemek istedi. Damat İbrahim İnce ise arkadaşlarına tepsi tepsi yemek ikram ederek köy geleneğini yaşattı.