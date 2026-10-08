Dünya Uzay Haftası 2026: 4 Ekim’de başlayıp 10 Ekim’de sona eriyor
Dünya Uzay Haftası, 4-10 Ekim tarihleri arasında uzay araştırmalarının insanlık için önemine dikkat çekiyor. 2026’nın teması “Roket Devrimi” olurken, haftanın başlangıcı Sputnik 1’in fırlatılmasına, son günü ise uzayın kullanımını düzenleyen antlaşmanın yürürlüğe girmesine uzanıyor.
Dünya Uzay Haftası, her yıl 4-10 Ekim tarihleri arasında uzay bilimi ve teknolojisinin insanlık için önemine dikkat çekmek amacıyla kutlanıyor. 2026 yılında "Roket Devrimi" temasıyla düzenlenen hafta, uzaya erişimde yaşanan büyük değişime odaklanıyor.
DÜNYA UZAY HAFTASI NE ZAMAN?
Uzay çalışmaları, insanlığın Dünya'nın dışındaki dünyayı anlamaya başlamasında önemli bir dönüm noktası oldu. Bu sürecin simge tarihlerinden ikisi ise 4 Ekim ve 10 Ekim olarak öne çıkıyor.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1999 yılında ilan edilen Dünya Uzay Haftası, her yıl 4-10 Ekim tarihleri arasında kutlanıyor. Hafta boyunca uzay bilimi, teknoloji, araştırmalar ve bu çalışmaların günlük yaşama sağladığı katkılar gündeme taşınıyor.
Dünya Uzay Haftası yalnızca uzay araştırmalarını hatırlamak için düzenlenmiyor. Aynı zamanda gençlerin bilim ve teknolojiye ilgisini artırmak, uzay çalışmalarına yönelik farkındalık oluşturmak ve ülkeler arasındaki iş birliğini desteklemek de haftanın amaçları arasında yer alıyor.
GOOGLE'DAN DÜNYA UZAY HAFTASI'NA ÖZEL DOODLE
Dünya Uzay Haftası'nın başlaması Google'ın ana sayfasına da yansıdı. Google, haftaya dikkat çekmek amacıyla özel bir Doodle tasarımını kullanıcıların karşısına çıkardı. Ana sayfada görülen çalışma, uzay araştırmalarını ve bilimsel keşifleri yeniden gündeme taşıdı.
Google, belirli günlere, önemli tarihi gelişmelere ve öne çıkan kişilere dikkat çekmek için zaman zaman ana sayfasındaki logosunu özel Doodle tasarımlarıyla değiştiriyor. Bu çalışmalarda farklı illüstrasyonların yanı sıra hareketli tasarımlar ve animasyonlar da kullanılabiliyor.