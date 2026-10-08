Dünya Uzay Haftası, her yıl 4-10 Ekim tarihleri arasında uzay bilimi ve teknolojisinin insanlık için önemine dikkat çekmek amacıyla kutlanıyor. 2026 yılında "Roket Devrimi" temasıyla düzenlenen hafta, uzaya erişimde yaşanan büyük değişime odaklanıyor.

Dünya Uzay Haftası her yıl 4-10 Ekim tarihleri arasında kutlanıyor. (A Haber Grafik Ekibi)

DÜNYA UZAY HAFTASI NE ZAMAN?

Uzay çalışmaları, insanlığın Dünya'nın dışındaki dünyayı anlamaya başlamasında önemli bir dönüm noktası oldu. Bu sürecin simge tarihlerinden ikisi ise 4 Ekim ve 10 Ekim olarak öne çıkıyor.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1999 yılında ilan edilen Dünya Uzay Haftası, her yıl 4-10 Ekim tarihleri arasında kutlanıyor. Hafta boyunca uzay bilimi, teknoloji, araştırmalar ve bu çalışmaların günlük yaşama sağladığı katkılar gündeme taşınıyor.

Dünya Uzay Haftası yalnızca uzay araştırmalarını hatırlamak için düzenlenmiyor. Aynı zamanda gençlerin bilim ve teknolojiye ilgisini artırmak, uzay çalışmalarına yönelik farkındalık oluşturmak ve ülkeler arasındaki iş birliğini desteklemek de haftanın amaçları arasında yer alıyor.