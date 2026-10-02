Damadın arkadaşı maden mühendisi İlyas Beydilli, sıradan bir takı ya da hediye yerine çifte keçi hediye etti. Keçinin salona getirilmesiyle birlikte gelin ve damat başta olmak üzere davetliler kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Kozan'da Cennet Kayadelen ve Kemal Karaköse çifti, düzenlenen düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi. Davetlilerin katıldığı törende takı merasimi sırasında salona getirilen keçi, gecenin en dikkat çeken anlarından biri oldu.

(Foto: DHA)

"MANGALI SEVDİĞİMİ BİLDİĞİ İÇİN YAPMIŞ"

Damat Kemal Karaköse, arkadaşının kendisine neden keçi hediye ettiğini esprili sözlerle anlattı. Karaköse, "İlyas arkadaşım benim mangal sevdiğimi bildiği için böyle bir şey yapmış herhalde" dedi.

Keçiyi düğüne getirerek çifte hediye eden İlyas Beydilli ise "Adanalılar mangalı ve mangal çeşitlerini çok sever. Damadın da eti ve mangalı çok sevdiğini biliyorum. Ben de sıradan bir hediye yerine böyle bir hediye seçtim. Yedikçe beni hatırlasın" ifadelerini kullandı.

Düğünde yaşanan sıra dışı hediye merasimi, davetliler tarafından ilgiyle karşılandı. Keçinin salona getirildiği anlar ise düğünün en renkli görüntülerinden biri oldu.