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Ekim ayında meteor yağmurları: Draconid 8 Ekim, Orionid 21 Ekim gecesi zirve yapacak

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ekim ayında meteor yağmurları: Draconid 8 Ekim, Orionid 21 Ekim gecesi zirve yapacak

Ekim geceleri gökyüzü meraklılarına iki ayrı meteor yağmuru sunuyor. Draconidler 8 Ekim gecesi zirve yaparken, Orionidler 21 Ekim gecesi en yoğun dönemine ulaşacak. Peki bu gökyüzü şölenleri Türkiye’den ne zaman, hangi saatlerde ve nerelerden izlenebilecek?

Sonbaharın serin ve uzun geceleri gökyüzü meraklıları için hareketli geçecek. Ekim ayında iki farklı meteor yağmuru peş peşe görülecek. İlk olarak Draconidler gökyüzünü süsleyecek. Ardından gözler, Halley Kuyruklu Yıldızı'nın geride bıraktığı parçacıklardan oluşan Orionidlere çevrilecek. Her iki meteor yağmuru da Türkiye'den izlenebilecek. Ancak gökyüzündeki ışık izlerini yakalamak isteyenlerin hem doğru zamanı seçmesi hem de şehir ışıklarından uzaklaşması gerekecek.

Ekim ayında iki meteor yağmuru gökyüzünde iz bırakacak. (A Haber Grafik Ekibi)Ekim ayında iki meteor yağmuru gökyüzünde iz bırakacak. (A Haber Grafik Ekibi)

DRACONİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Draconid meteor yağmuru 6-10 Ekim tarihleri arasında etkin olacak. Yağmurun en yoğun dönemi ise 8 Ekim'i 9 Ekim'e bağlayan gece yaşanacak. Draconidler, adını Draco yani Ejderha takımyıldızından alıyor. Kaynağı ise 21P/Giacobini-Zinner Kuyruklu Yıldızı. Yaklaşık 2 kilometre çapındaki bu kuyruklu yıldız, Güneş çevresindeki yolculuğu sırasında geride toz ve parçacıklardan oluşan bir iz bırakıyor.

Dünya bu izlerin içinden geçtiğinde küçük parçacıklar atmosfere yüksek hızla giriyor. Sürtünmenin etkisiyle ısınan parçacıklar kısa süreli ışık izleri oluşturuyor. Gökyüzünde gördüğümüz "yıldız kaymaları" da aslında bu olayın sonucu.

Orionid meteor yağmuru 21 Ekim gecesi zirve yapacak. (A Haber)Orionid meteor yağmuru 21 Ekim gecesi zirve yapacak. (A Haber)

ORİONİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Ekim ayının ikinci gökyüzü şöleni ise Orionidler olacak. 2 Ekim-7 Kasım arasında etkin olan meteor yağmurunun en yoğun dönemi 21 Ekim gecesi ile 22 Ekim sabahı arasında yaşanacak.

Orionidler, adını meteorların gökyüzünde geliyor gibi göründüğü Orion yani Avcı Takımyıldızı'ndan alıyor. Bu meteor yağmurunun kaynağı ise ünlü Halley Kuyruklu Yıldızı. Halley'nin geride bıraktığı parçacıklar Dünya'nın yörüngesiyle kesiştiğinde atmosfere giriyor. Böylece gökyüzünde kısa süreli, parlak ışık çizgileri ortaya çıkıyor.

Orionidlerde en uygun gözlem saatleri 03.00 ile 06.00 arasında (A Haber)Orionidlerde en uygun gözlem saatleri 03.00 ile 06.00 arasında (A Haber)

METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN SAAT KAÇTA İZLENEBİLECEK?

Orionidleri izlemek isteyenler için gecenin ilerleyen saatleri daha avantajlı olacak. Özellikle 03.00-06.00 saatleri arasındaki dönem öne çıkıyor. Radyant noktasının gökyüzünde yükselmesiyle birlikte meteor görme ihtimali de artıyor. 04.00-05.30 saatleri ise gözlem açısından en elverişli zaman aralığı olarak değerlendiriliyor.

Ancak yalnızca saate bakmak yeterli değil. Ay'ın parlaklığı da gözlem koşullarını etkileyebilir. Ay'ın gökyüzünü daha fazla aydınlattığı dönemlerde sönük meteorları seçmek zorlaşabilir.

Antalya sahilleri ve Karadeniz yaylaları da gözlem için uygun. (A Haber)Antalya sahilleri ve Karadeniz yaylaları da gözlem için uygun. (A Haber)

METEOR YAĞMURLARI NEREDEN İZLENİR?

Meteor yağmurlarını izlemek için özel bir teleskopa ihtiyaç bulunmuyor. Çıplak gözle gökyüzünü geniş bir açıyla izlemek yeterli. Ancak şehir ışıkları gözlemi ciddi şekilde zorlaştırabilir. Sokak lambaları, binalar ve diğer yapay ışıklar gökyüzündeki sönük meteorların fark edilmesini engelleyebilir.

En iyi sonuç için şu noktalar tercih edilebilir:

  • Şehir dışındaki kırsal bölgeler
  • Yaylalar ve yüksek rakımlı alanlar
  • Işık kaynaklarından uzak sahiller
  • Geniş görüş açısına sahip açık alanlar
  • Milli parklar ve doğal alanlar

Meteorları görmek için gözlerin karanlığa alışması gerekiyor. (A Haber)Meteorları görmek için gözlerin karanlığa alışması gerekiyor. (A Haber)

Türkiye'de Kapadokya, Kaz Dağları, Antalya'nın ışık kirliliğinden uzak sahil kesimleri, Karadeniz yaylaları ve Muğla çevresi gökyüzü gözlemi açısından elverişli bölgeler arasında sayılabilir.

İstanbul çevresinde gözlem yapmak isteyenler için ise Ağva, Şile, Polonezköy ve Silivri gibi şehir merkezine göre daha karanlık noktalar tercih edilebilir. Burada önemli olan yalnızca bölgenin adı değil, gözlem yapılacak noktadaki ışık kirliliğinin düşük olması. Aynı ilçede bile şehir merkezinden uzaklaştıkça gökyüzünün görünürlüğü belirgin biçimde değişebilir.

Draconidlerin kaynağını 21P/Giacobini-Zinner Kuyruklu Yıldızı oluşturuyor. (A Haber)Draconidlerin kaynağını 21P/Giacobini-Zinner Kuyruklu Yıldızı oluşturuyor. (A Haber)

DRACONİD VE ORİONİD ARASINDAKİ FARK NE?

İki meteor yağmuru da Dünya'nın kuyruklu yıldızlardan kalan parçacıkların bulunduğu bölgelerden geçmesiyle ortaya çıkıyor. Ancak kaynakları ve gözlem dönemleri farklı.

Meteor yağmuru
Aktif dönem
Zirve
Kaynağı
Draconidler
6-10 Ekim
8-9 Ekim gecesi
21P/Giacobini-Zinner
Orionidler
2 Ekim-7 Kasım
21-22 Ekim gecesi
Halley Kuyruklu Yıldızı

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