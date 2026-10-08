Sonbaharın serin ve uzun geceleri gökyüzü meraklıları için hareketli geçecek. Ekim ayında iki farklı meteor yağmuru peş peşe görülecek. İlk olarak Draconidler gökyüzünü süsleyecek. Ardından gözler, Halley Kuyruklu Yıldızı'nın geride bıraktığı parçacıklardan oluşan Orionidlere çevrilecek. Her iki meteor yağmuru da Türkiye'den izlenebilecek. Ancak gökyüzündeki ışık izlerini yakalamak isteyenlerin hem doğru zamanı seçmesi hem de şehir ışıklarından uzaklaşması gerekecek.

Ekim ayında iki meteor yağmuru gökyüzünde iz bırakacak. (A Haber Grafik Ekibi)

DRACONİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Draconid meteor yağmuru 6-10 Ekim tarihleri arasında etkin olacak. Yağmurun en yoğun dönemi ise 8 Ekim'i 9 Ekim'e bağlayan gece yaşanacak. Draconidler, adını Draco yani Ejderha takımyıldızından alıyor. Kaynağı ise 21P/Giacobini-Zinner Kuyruklu Yıldızı. Yaklaşık 2 kilometre çapındaki bu kuyruklu yıldız, Güneş çevresindeki yolculuğu sırasında geride toz ve parçacıklardan oluşan bir iz bırakıyor.

Dünya bu izlerin içinden geçtiğinde küçük parçacıklar atmosfere yüksek hızla giriyor. Sürtünmenin etkisiyle ısınan parçacıklar kısa süreli ışık izleri oluşturuyor. Gökyüzünde gördüğümüz "yıldız kaymaları" da aslında bu olayın sonucu.