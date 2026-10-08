Ekim ayında meteor yağmurları: Draconid 8 Ekim, Orionid 21 Ekim gecesi zirve yapacak
Ekim geceleri gökyüzü meraklılarına iki ayrı meteor yağmuru sunuyor. Draconidler 8 Ekim gecesi zirve yaparken, Orionidler 21 Ekim gecesi en yoğun dönemine ulaşacak. Peki bu gökyüzü şölenleri Türkiye’den ne zaman, hangi saatlerde ve nerelerden izlenebilecek?
Sonbaharın serin ve uzun geceleri gökyüzü meraklıları için hareketli geçecek. Ekim ayında iki farklı meteor yağmuru peş peşe görülecek. İlk olarak Draconidler gökyüzünü süsleyecek. Ardından gözler, Halley Kuyruklu Yıldızı'nın geride bıraktığı parçacıklardan oluşan Orionidlere çevrilecek. Her iki meteor yağmuru da Türkiye'den izlenebilecek. Ancak gökyüzündeki ışık izlerini yakalamak isteyenlerin hem doğru zamanı seçmesi hem de şehir ışıklarından uzaklaşması gerekecek.
DRACONİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?
Draconid meteor yağmuru 6-10 Ekim tarihleri arasında etkin olacak. Yağmurun en yoğun dönemi ise 8 Ekim'i 9 Ekim'e bağlayan gece yaşanacak. Draconidler, adını Draco yani Ejderha takımyıldızından alıyor. Kaynağı ise 21P/Giacobini-Zinner Kuyruklu Yıldızı. Yaklaşık 2 kilometre çapındaki bu kuyruklu yıldız, Güneş çevresindeki yolculuğu sırasında geride toz ve parçacıklardan oluşan bir iz bırakıyor.
Dünya bu izlerin içinden geçtiğinde küçük parçacıklar atmosfere yüksek hızla giriyor. Sürtünmenin etkisiyle ısınan parçacıklar kısa süreli ışık izleri oluşturuyor. Gökyüzünde gördüğümüz "yıldız kaymaları" da aslında bu olayın sonucu.
ORİONİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?
Ekim ayının ikinci gökyüzü şöleni ise Orionidler olacak. 2 Ekim-7 Kasım arasında etkin olan meteor yağmurunun en yoğun dönemi 21 Ekim gecesi ile 22 Ekim sabahı arasında yaşanacak.
Orionidler, adını meteorların gökyüzünde geliyor gibi göründüğü Orion yani Avcı Takımyıldızı'ndan alıyor. Bu meteor yağmurunun kaynağı ise ünlü Halley Kuyruklu Yıldızı. Halley'nin geride bıraktığı parçacıklar Dünya'nın yörüngesiyle kesiştiğinde atmosfere giriyor. Böylece gökyüzünde kısa süreli, parlak ışık çizgileri ortaya çıkıyor.