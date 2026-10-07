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Keşan'da kötü koku ihbarı! Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Keşan'da kötü koku ihbarı! Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Edirne'nin Keşan ilçesinde çevreye yayılan kötü koku üzerine ihbarda bulunulan dairede, yalnız yaşayan 58 yaşındaki TIR şoförü Vahap Yücel'in cansız bedeni bulundu. Yücel'in yaklaşık 5 gün önce hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

İspat Cami Mahallesi'ndeki Özgün Yapı Kooperatifi'nde bulunan bir apartman dairesinde meydana gelen olayda apartman sakinleri, yalnız yaşayan Vahap Yücel'in evinden yoğun ve rahatsız edici koku gelmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Yücel'in yakınlarına da haber verildi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kapının açılmaması ve içeriden herhangi bir ses gelmemesi üzerine çilingir çağırdı.

(Foto: DHA)(Foto: DHA)

Kapının açılmasının ardından daireye giren ekipler, Yücel'i hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 58 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaklaşık 5 gün önce yaşamını yitirdiği değerlendirilen Yücel'in cenazesi, nöbetçi savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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