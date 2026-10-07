İspat Cami Mahallesi'ndeki Özgün Yapı Kooperatifi'nde bulunan bir apartman dairesinde meydana gelen olayda apartman sakinleri, yalnız yaşayan Vahap Yücel'in evinden yoğun ve rahatsız edici koku gelmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Yücel'in yakınlarına da haber verildi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kapının açılmaması ve içeriden herhangi bir ses gelmemesi üzerine çilingir çağırdı.