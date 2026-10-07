Eşrefpaşa Caddesi'ndeki 10 katlı bir binanın çatısında çalışma yapan ustaların, herhangi bir güvenlik önlemi almadan kiremit değişimi ve izolasyon yaptığı görüldü.

Sonbaharın gelmesiyle birlikte kent genelinde çatı bakım ve onarım çalışmaları hız kazanırken, İzmir 'de kaydedilen görüntüler iş güvenliğinin ne denli ihmal edilebildiğini ortaya koydu.

(Foto: İHA)

METRELERCE YÜKSEKTE ÖLÜMÜNE ÇALIŞMA

Eğimli çatı üzerinde çalışan işçilerin; yaşam hattı, tam vücut emniyet kemeri, baret ve koruyucu file gibi iş güvenliği ekipmanlarını kullanmadığı görüldü.

Rüzgara ve eğimli zemine rağmen herhangi bir bağlantı ekipmanı olmadan hareket eden işçilerin, aynı zamanda çatı üzerinde malzeme taşıdığı anlar da tehlike oluşturdu.

Metrelerce yükseklikte gerçekleştirilen çalışma sırasında alınmayan önlemler, olası bir düşmenin ciddi yaralanma ya da ölümle sonuçlanabileceği tehlikeli tabloyu gözler önüne serdi.