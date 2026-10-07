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Ege Denizi'nde 7 dakika arayla peş peşe sarsıntı! AFAD duyurdu: 4,1 ve 4,2 büyüklüğünde deprem

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ege Denizi'nde 7 dakika arayla peş peşe sarsıntı! AFAD duyurdu: 4,1 ve 4,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi Muğla Datça açıklarında saat 02.43 sıralarında 4,1 büyüklüğünde, saat 02.50 sıralarında ise 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtti. 7 dakika arayla yaşanan sarsıntının 169,72 km derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Ege Denizinde saat 02.43 sıralarında 4,1 büyüklüğünde, saat 02.50 sıralarında ise 4,2 büyüklüğünde olmak üzere 7 dakika arayla iki deprem meydana geldi.

Ege Denizinde saat 02.43 ve 02.50 sıralarında iki deprem meydana geldi. (Footo: AFAD - Ekran Görüntüsü) Ege Denizinde saat 02.43 ve 02.50 sıralarında iki deprem meydana geldi. (Footo: AFAD - Ekran Görüntüsü)

7 DAKİKA ARAYLA İKİ DEPREM

AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Ege Denizi Muğla Datça açıklarında meydana gelen deprem, 169,72 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Ege Denizinde meydana gelen ilk deprem 4,1 büyüklüğünde 7 dakika sonra meydana gelen sarsıntı ise 4,2 olarak ölçüldü. (Foto: AFAD - Ekran Görüntüsü) Ege Denizinde meydana gelen ilk deprem 4,1 büyüklüğünde 7 dakika sonra meydana gelen sarsıntı ise 4,2 olarak ölçüldü. (Foto: AFAD - Ekran Görüntüsü)

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yer Büyüklük Saat Tarih
Ege Denizi – Datça (Muğla) 4,2 02:50 07.10.2026
Ege Denizi – Datça (Muğla) 4,1 02:43 07.10.2026
Bergama (İzmir) 1,3 02:25 07.10.2026
Bergama (İzmir) 1,3 02:21 07.10.2026
Karlıova (Bingöl) 1,1 02:16 07.10.2026
Bergama (İzmir) 1,3 02:13 07.10.2026
Khoy, İran – Saray (Van) 2,0 02:00 07.10.2026
Doğanşehir (Malatya) 1,5 01:51 07.10.2026
Sumbas (Osmaniye) 1,2 01:41 07.10.2026
Karaisalı (Adana) 1,2 01:38 07.10.2026
Yeşilyurt (Malatya) 1,5 01:30 07.10.2026
Bergama (İzmir) 1,6 01:19 07.10.2026
Yazıhan (Malatya) 0,9 00:42 07.10.2026
Van Gölü – Tuşba (Van) 1,2 00:35 07.10.2026
Beypazarı (Ankara) 1,2 00:22 07.10.2026
Ege Denizi – Datça (Muğla) 2,9 00:16 07.10.2026
Nurhak (Kahramanmaraş) 2,5 23:28 06.10.2026
Saimbeyli (Adana) 1,5 23:25 06.10.2026
Ege Denizi – Seferihisar (İzmir) 1,3 22:53 06.10.2026
Akdeniz 3,2 22:50 06.10.2026
Doğanşehir (Malatya) 1,2 22:43 06.10.2026
Karapınar (Konya) 1,2 22:23 06.10.2026
Sumbas (Osmaniye) 1,3 21:41 06.10.2026
Sındırgı (Balıkesir) 1,0 21:24 06.10.2026

#AFAD #Deprem #Ege Denizi
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