Ege Denizi'nde 7 dakika arayla peş peşe sarsıntı! AFAD duyurdu: 4,1 ve 4,2 büyüklüğünde deprem
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi Muğla Datça açıklarında saat 02.43 sıralarında 4,1 büyüklüğünde, saat 02.50 sıralarında ise 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtti. 7 dakika arayla yaşanan sarsıntının 169,72 km derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
Ege Denizinde saat 02.43 sıralarında 4,1 büyüklüğünde, saat 02.50 sıralarında ise 4,2 büyüklüğünde olmak üzere 7 dakika arayla iki deprem meydana geldi.
7 DAKİKA ARAYLA İKİ DEPREM
AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Ege Denizi Muğla Datça açıklarında meydana gelen deprem, 169,72 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
SON DEPREMLER LİSTESİ
|Yer
|Büyüklük
|Saat
|Tarih
|Ege Denizi – Datça (Muğla)
|4,2
|02:50
|07.10.2026
|Ege Denizi – Datça (Muğla)
|4,1
|02:43
|07.10.2026
|Bergama (İzmir)
|1,3
|02:25
|07.10.2026
|Bergama (İzmir)
|1,3
|02:21
|07.10.2026
|Karlıova (Bingöl)
|1,1
|02:16
|07.10.2026
|Bergama (İzmir)
|1,3
|02:13
|07.10.2026
|Khoy, İran – Saray (Van)
|2,0
|02:00
|07.10.2026
|Doğanşehir (Malatya)
|1,5
|01:51
|07.10.2026
|Sumbas (Osmaniye)
|1,2
|01:41
|07.10.2026
|Karaisalı (Adana)
|1,2
|01:38
|07.10.2026
|Yeşilyurt (Malatya)
|1,5
|01:30
|07.10.2026
|Bergama (İzmir)
|1,6
|01:19
|07.10.2026
|Yazıhan (Malatya)
|0,9
|00:42
|07.10.2026
|Van Gölü – Tuşba (Van)
|1,2
|00:35
|07.10.2026
|Beypazarı (Ankara)
|1,2
|00:22
|07.10.2026
|Ege Denizi – Datça (Muğla)
|2,9
|00:16
|07.10.2026
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|2,5
|23:28
|06.10.2026
|Saimbeyli (Adana)
|1,5
|23:25
|06.10.2026
|Ege Denizi – Seferihisar (İzmir)
|1,3
|22:53
|06.10.2026
|Akdeniz
|3,2
|22:50
|06.10.2026
|Doğanşehir (Malatya)
|1,2
|22:43
|06.10.2026
|Karapınar (Konya)
|1,2
|22:23
|06.10.2026
|Sumbas (Osmaniye)
|1,3
|21:41
|06.10.2026
|Sındırgı (Balıkesir)
|1,0
|21:24
|06.10.2026