Fon soruşturmasında adı geçen Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı ölü bulundu
Finansal Kurumlar Birliği Başkanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu Yedek Üyesi Ali Emre Ballı, İstanbul Çekmeköy'deki boş arazide park halindeki aracının içinde yaşamını yitirmiş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Ballı'nın daha önce fon soruşturmasında adının geçtiği belirtildi.
İstanbul Çekmeköy'de boş arazide bulunan bir araçtan gelen ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, aracın sürücü koltuğunda bulunan kişinin Finansal Kurumlar Birliği Başkanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu Yedek Üyesi 46 yaşındaki Ali Emre Ballı olduğunu belirledi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ballı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.
İLK İNCELEMEDE TABANCA DETAYI
Olay yerinde polis ekipleri tarafından geniş kapsamlı inceleme gerçekleştirildi. İlk değerlendirmelere göre Ballı'nın tabancayla hayatını kaybettiği belirtildi.
Olayın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatılırken, ekiplerin olay yerindeki incelemeleri ve diğer delillere yönelik çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
FON SORUŞTURMASINDA DA ADI GEÇMİŞTİ
Öte yandan Ali Emre Ballı'nın daha önce yürütülen fon soruşturması kapsamında da adının gündeme geldiği belirtildi. Ballı'nın Çekmeköy'de aracında ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada olayın tüm yönleriyle araştırıldığı bildirildi.