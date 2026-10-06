Fon soruşturmasında adı geçen Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı ölü bulundu

Finansal Kurumlar Birliği Başkanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu Yedek Üyesi Ali Emre Ballı, İstanbul Çekmeköy'deki boş arazide park halindeki aracının içinde yaşamını yitirmiş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Ballı'nın daha önce fon soruşturmasında adının geçtiği belirtildi.