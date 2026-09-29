Dünya genelindeki kanser vakalarının önemli bir bölümünde enfeksiyonların rolü bulunuyor. IARC tarafından hazırlanan ve The Lancet Oncology'de yayımlanan yeni araştırmada, 2024 yılında görülen yaklaşık 2,3 milyon yeni kanser vakasının enfeksiyonlara atfedildiği belirlendi. Bu sayı, aynı yıl teşhis edilen tüm yeni kanser vakalarının yaklaşık yüzde 12'sine, başka bir ifadeyle her 8 vakadan yaklaşık 1'ine karşılık geliyor.

Araştırma, IARC Küresel Kanser Gözlemevi'nin (Global Cancer Observatory) 2024 yılı tahminleri temel alınarak hazırlandı. Bilim insanları insanlarda kansere neden olduğu bilinen virüs, bakteri ve parazitlerden oluşan 12 enfeksiyon etkeninin küresel kanser yükündeki payını inceledi. Güncellenen çalışma, daha önceki hesaplamalarda yer almayan yeni enfeksiyon-kanser ilişkilerini de kapsadı.