Her 8 kanser vakasından 1’i enfeksiyonlarla bağlantılı: 5 etken vakaların büyük bölümünde rol oynuyor
Dünya Sağlık Örgütü’ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı’nın (IARC) 2024 verilerine dayanan araştırmasına göre dünya genelinde yaklaşık 2,3 milyon yeni kanser vakası enfeksiyonlarla bağlantılı. Kanser yükünün büyük bölümünde H. pylori, HPV, HBV, EBV ve HCV olmak üzere beş enfeksiyon etkeni öne çıktı.
Dünya genelindeki kanser vakalarının önemli bir bölümünde enfeksiyonların rolü bulunuyor. IARC tarafından hazırlanan ve The Lancet Oncology'de yayımlanan yeni araştırmada, 2024 yılında görülen yaklaşık 2,3 milyon yeni kanser vakasının enfeksiyonlara atfedildiği belirlendi. Bu sayı, aynı yıl teşhis edilen tüm yeni kanser vakalarının yaklaşık yüzde 12'sine, başka bir ifadeyle her 8 vakadan yaklaşık 1'ine karşılık geliyor.
Araştırma, IARC Küresel Kanser Gözlemevi'nin (Global Cancer Observatory) 2024 yılı tahminleri temel alınarak hazırlandı. Bilim insanları insanlarda kansere neden olduğu bilinen virüs, bakteri ve parazitlerden oluşan 12 enfeksiyon etkeninin küresel kanser yükündeki payını inceledi. Güncellenen çalışma, daha önceki hesaplamalarda yer almayan yeni enfeksiyon-kanser ilişkilerini de kapsadı.
KANSERLE BAĞLANTILI VAKALARDA H. PYLORI İLK SIRADA
Araştırmada enfeksiyona bağlı kanser vakalarının en büyük bölümü Helicobacter pylori (H. pylori) bakterisiyle ilişkilendirildi. H. pylori'nin 2024 yılında dünya genelinde yaklaşık 760 bin kanser vakasından sorumlu olduğu hesaplandı. Bu vakaların büyük bölümünü mide kanseri oluşturdu.
İkinci sırada insan papilloma virüsü (HPV) yer aldı. HPV ile bağlantılı kanser vakalarının sayısı yaklaşık 750 bin olarak hesaplandı. Rahim ağzı kanseri bu yükün büyük bölümünü oluştururken anal, vulva, vajina ve penis kanserleri ile bazı baş-boyun kanserleri de HPV ile ilişkilendirilen hastalıklar arasında bulunuyor.
BEŞ ENFEKSİYON ETKENİ VAKALARIN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ OLUŞTURDU
H. pylori ve HPV'yi hepatit B virüsü (HBV), Epstein-Barr virüsü (EBV) ve hepatit C virüsü (HCV) izledi. IARC verilerine göre HBV yaklaşık 360 bin, EBV 260 bin, HCV ise 160 bin kanser vakasıyla bağlantılı bulundu. HBV ve HCV kaynaklı yükte karaciğer kanseri öne çıkarken EBV; nazofarenks kanseri, bazı mide kanserleri ve Hodgkin lenfoma ile ilişkilendirildi.
Araştırmada incelenen 12 enfeksiyon etkeni arasında H. pylori, HPV, HBV, EBV ve HCV'nin toplam kanser yükündeki ağırlığı belirgin biçimde öne çıktı. IARC, bu beş etkenin enfeksiyonlara atfedilen kanser vakalarının neredeyse tamamını oluşturduğunu bildirdi.