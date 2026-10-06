Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde oyuncak tabancayla kuyumcuyu soymaya çalışan maskeli şüpheli, kadın çalışanın alarma basması üzerine paniğe kapılarak kaçtı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, sabah saatlerinde Kapaklı ilçesi Pınar Bulvarı'ndaki bir kuyumcuda meydana geldi. Kapüşonlu kıyafet giyen ve yüzünü maskeyle gizleyen şüpheli, elindeki poşetten çıkardığı tabancayı tezgahın arkasındaki kadın çalışana doğrulttu.

Şüpheli, "Bu bir soygundur" diyerek altınları istedi. Kadın görevli ise soğukkanlılığını koruyarak, "Ne soygunu ya" diye karşılık verdi.

ALARMA BASINCA PANİKLEDİ!

Kadının hareketlenerek tezgahın altındaki alarma basması, şüphelinin planını altüst etti. Alarmın devreye girmesiyle paniğe kapılan şüpheli, kuyumcudan koşarak kaçtı.

Kadın çalışanın bir süre peşinden koştuğu şüpheli, ara sokaklara girerek izini kaybettirdi. Soygun girişimi iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

TABANCA OYUNCAK ÇIKTI

Kuyumcunun şikayeti üzerine harekete geçen Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede şüphelinin soygun sırasında kullandığı tabancanın oyuncak olduğu belirlendi.

Polis ekiplerinin, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.