Alkan, 5 Ekim 2026'da Gökçe için düzenlenen yürüyüşte de "Bütün Gökçelere, bütün kızlara adalet istiyorum. Benim yaşadığımı hiçbir anne yaşamasın" sözleriyle çağrıda bulunmuştu.

Zeynep Alkan, "Adalet istiyorum. Benim kızımı nasıl öldürdüyse ona da aynısının yapılmasını istiyorum" dedi.

ABLASI, HASTANEDE OLDUĞU İDDİASINI ARAŞTIRMIŞ

Özlem Akbay, kardeşini sessiz, sakin, kimseye zararı olmayan ve sürekli gülümseyen bir genç kız olarak anlattı. Olaydan kısa süre önce Gökçe'nin çağrısıyla yanına gittiğini belirten Akbay, "Beraber oturduk, eğlendik. Gayet iyiydi, keyfi yerindeydi, hiçbir şey yoktu" dedi.

Akbay'ın anlatımına göre Gökçe, erkek arkadaşının iki gündür kendisine ulaşmadığını ve hastanede olduğunu söylediğini aktardı. Bu anlatıma inanmadığını belirten Akbay, kardeşine, "Gökçe dedim, insan sürekli kaza mı yapar? O çocuk sana yalan atıyor. Kanıtlayacağım sana dedim" sözleriyle karşılık verdiğini söyledi.

Mustafa B.'nin gerçekten hastanede olup olmadığını öğrenmek için hastaneleri aradığını ancak bilgi alamadığını belirten Akbay, olay günü şüphelinin Gökçe'yi yeniden aradığını anlattı.

Mustafa B.'nin kaza yaptığını ve otomobilini göstermek istediğini söylediğini aktaran Akbay, kardeşini gitmemesi için uyardığını ifade etti:

"Gökçe dedim, gitme, boş ver, ne gerek var? 'Yüzleşmek istiyorum, göreyim bakalım' dedi."

Akbay, yaşananların planlı bir cinayet olduğunu düşündüğünü söyledi.