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Bursa'da Gökçe Alkan cinayeti! Aileden yürek yakan isyan: "Hastanedeyim diyerek tuzağa çekmiş"

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bursa'da Gökçe Alkan cinayeti! Aileden yürek yakan isyan: "Hastanedeyim diyerek tuzağa çekmiş"

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki ormanlık alanda erkek arkadaşı Mustafa B. tarafından boğazı kesilerek vahşice katledilen 18 yaşındaki Gökçe Alkan'ın acılı ailesi, yaşanan dehşetin ardından ilk kez konuştu. Katil zanlısının genç kıza "Kaza yaptım, hastanedeyim" diyerek korkunç bir tuzak kurduğunu öne süren abla Özlem Akbay, kardeşinin buluşmaya onunla görüşmek için değil, tamamen ayrılmak için gittiğini açıkladı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde ormanlık alanda öldürülen 18 yaşındaki Gökçe Alkan'ın annesi, ablası ve dayısı, olay öncesinde yaşananları anlattı. Anne Zeynep Alkan kızı için adalet isterken, abla Özlem Akbay, Mustafa B.'nin kaza yaptığını söyleyerek Gökçe'yi yanına çağırdığını öne sürdü.

Bursa'da Gökçe Alkan cinayeti! Aileden yürek yakan isyan: "Hastanedeyim diyerek tuzağa çekmiş" - 1

Akbay, kardeşinin görüşmek için değil, ayrılmak ve yüzleşmek için buluşmaya gittiğini belirterek, "Ona 'Kaza yaptım. Aracım pert oldu. Hastanedeyim' deyip çağırmış. Kardeşim onunla görüşmek için değil, ondan ayrılmak için yanına gitti. Gitme dedim ama yüzleşmek istedi" ifadelerini kullandı.

Bursa'da Gökçe Alkan cinayeti! Aileden yürek yakan isyan: "Hastanedeyim diyerek tuzağa çekmiş" - 2

ORMANLIK ALANDA ÖLDÜRÜLDÜ, ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olay, Karacabey ilçesi Güngörmez Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre Gökçe Alkan ile erkek arkadaşı Mustafa B. (24), otomobille bölgeye gitti. İkili arasında ayrılma meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa B.'nin bıçakla Gökçe'nin boğazını kestiği öne sürüldü. Gökçe olay yerinde hayatını kaybetti. Kendisine de zarar vererek boynundan yaralanan şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Mustafa B.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Bursa'da Gökçe Alkan cinayeti! Aileden yürek yakan isyan: "Hastanedeyim diyerek tuzağa çekmiş" - 3

ANNESİ: "ÇIKMA DEDİM AMA ÇIKACAĞIM DEDİ"

Kızıyla olay günü saat 18.00'e kadar birlikte olduğunu söyleyen Zeynep Alkan, Gökçe'nin daha sonra dışarı çıkmak istediğini anlattı.

Alkan, "18.00'e kadar beraberdik. O saatten sonra 'Dışarı çıkacağım anne' dedi. 'Çıkma' dedim ben ona. 'Çıkacağım' dedi" ifadelerini kullandı.

Bursa'da Gökçe Alkan cinayeti! Aileden yürek yakan isyan: "Hastanedeyim diyerek tuzağa çekmiş" - 4

Gökçe'nin erkek arkadaşıyla yaşadığı sorunları kendisine anlatmadığını belirten anne, daha önce tehdit edilip edilmediğini de bilmediğini söyledi. "Hiçbir şey demedi. İçinde yaşıyordu, saklıyordu. Hiçbir şey söylemedi" diyen Alkan, kızının kimseye zararı olmadığını belirtti.

Bursa'da Gökçe Alkan cinayeti! Aileden yürek yakan isyan: "Hastanedeyim diyerek tuzağa çekmiş" - 5

Saat 21.00'den sonra Gökçe'yi defalarca aradığını ancak yanıt alamadığını anlatan anne, bir süre sonra damadının, kızının erkek arkadaşıyla kavga ettiğini söylediğini aktardı. Önce hastaneye, ardından karakola gittiklerini belirten Alkan, kızının öldürüldüğünü karakolda öğrendiğini söyledi.

Bursa'da Gökçe Alkan cinayeti! Aileden yürek yakan isyan: "Hastanedeyim diyerek tuzağa çekmiş" - 6

Zeynep Alkan, "Adalet istiyorum. Benim kızımı nasıl öldürdüyse ona da aynısının yapılmasını istiyorum" dedi.

Alkan, 5 Ekim 2026'da Gökçe için düzenlenen yürüyüşte de "Bütün Gökçelere, bütün kızlara adalet istiyorum. Benim yaşadığımı hiçbir anne yaşamasın" sözleriyle çağrıda bulunmuştu.

Bursa'da Gökçe Alkan cinayeti! Aileden yürek yakan isyan: "Hastanedeyim diyerek tuzağa çekmiş" - 7

ABLASI, HASTANEDE OLDUĞU İDDİASINI ARAŞTIRMIŞ

Özlem Akbay, kardeşini sessiz, sakin, kimseye zararı olmayan ve sürekli gülümseyen bir genç kız olarak anlattı. Olaydan kısa süre önce Gökçe'nin çağrısıyla yanına gittiğini belirten Akbay, "Beraber oturduk, eğlendik. Gayet iyiydi, keyfi yerindeydi, hiçbir şey yoktu" dedi.

Akbay'ın anlatımına göre Gökçe, erkek arkadaşının iki gündür kendisine ulaşmadığını ve hastanede olduğunu söylediğini aktardı. Bu anlatıma inanmadığını belirten Akbay, kardeşine, "Gökçe dedim, insan sürekli kaza mı yapar? O çocuk sana yalan atıyor. Kanıtlayacağım sana dedim" sözleriyle karşılık verdiğini söyledi.

Mustafa B.'nin gerçekten hastanede olup olmadığını öğrenmek için hastaneleri aradığını ancak bilgi alamadığını belirten Akbay, olay günü şüphelinin Gökçe'yi yeniden aradığını anlattı.

ORMANDA BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLEN GÖKÇE'NİN SON GÖRÜNTÜLERİ YÜREK BURKTU

Mustafa B.'nin kaza yaptığını ve otomobilini göstermek istediğini söylediğini aktaran Akbay, kardeşini gitmemesi için uyardığını ifade etti:

"Gökçe dedim, gitme, boş ver, ne gerek var? 'Yüzleşmek istiyorum, göreyim bakalım' dedi."

Akbay, yaşananların planlı bir cinayet olduğunu düşündüğünü söyledi.

Bursa'da Gökçe Alkan cinayeti! Aileden yürek yakan isyan: "Hastanedeyim diyerek tuzağa çekmiş" - 8

TELEFONUN SAHİLE ATILDIĞINI SONRADAN ÖĞRENDİĞİNİ SÖYLEDİ

Kardeşine Mustafa B.'nin uyuşturucu kullanıp kullanmadığını da sorduğunu belirten Akbay, Gökçe'nin "Hayır, içmiyor. Benim yanımda sigara bile içmiyor" yanıtını verdiğini aktardı. Daha sonra çevreden farklı söylentiler duyduğunu söyledi.

Akbay, Gökçe'nin başka bir telefonu olduğunu ve bu telefonun sahile atıldığını, kardeşinin ölümünden sonra arkadaşlarından öğrendiğini ifade etti.

Olayın ardından hastanede şüpheliyle karşılaştığını anlatan Akbay, başlangıçta yaşananları kaza olarak düşündüğünü belirtti. "Çocuğa sordum, 'Kardeşime ne oldu, ne olur söyle' diye. Çocuk hiçbir şey söylemedi" diyen Akbay, "Gökçe'nin hakkını aramak istiyorum. Adalet istiyorum" ifadelerini kullandı.

DAYISI: "HAYATININ EN GÜZEL ANINDA KATLEDİLDİ"

Gökçe'nin dayısı Şenol Yavuz, yeğeninin ölümüyle büyük acı yaşadıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Melek gibi bir kızdı. 18 yaşına kadar el bebek gül bebek besledik. Güzel bir şekilde hayatını yaşamaya çalıştı. Hayatının en güzel anında katledildi."

Olaydan birkaç gün önce Gökçe ile görüştüğünü, ancak erkek arkadaşı hakkında konuşmadıklarını belirten Yavuz, yeğeninin tehdit edildiğine ilişkin kendisine bir bilgi ulaşmadığını söyledi.

Yavuz, olaydan ilk olarak Gökçe'nin hastaneye kaldırıldığı söylenerek haberdar edildiğini anlattı:

"Baştan kötü bir olay olduğunu söylemediler. Hastaneye kaldırıldığını söylediler. O şekilde gittim de bu olayın bu şekilde cereyan ettiğini öğrendik."

Cinayetin nasıl işlendiğine ilişkin bütün ayrıntıları kendilerinin de bilmediğini belirtti.

Bursa'da Gökçe Alkan cinayeti! Aileden yürek yakan isyan: "Hastanedeyim diyerek tuzağa çekmiş" - 9

GÖKÇE İÇİN KARACABEY'DE ADALET YÜRÜYÜŞÜ

Bu yıl Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri Alanından mezun olan ve iş arayan Gökçe'nin, ailenin üç kız çocuğunun en küçüğü olduğu öğrenildi.

Cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Uluabatlı Hasan Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Gökçe için 5 Ekim 2026'da Karacabey'de yürüyüş düzenlendi. Ellerinde Türk bayrakları ve Gökçe'nin fotoğraflarıyla yürüyen vatandaşlar, "Gökçeler ölmesin" sloganları atarak kadın cinayetlerine tepki gösterdi.

Gökçe'den geriye mutlu günlerinde çekilmiş videoları kaldı. Spor ayakkabıları ise cenaze evinin kapısının önüne konuldu.

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#Gökçe Alkan
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