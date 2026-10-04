Bursa’nın Karacabey ilçesinde Gökçe Alkan (18), tartıştığı erkek arkadaşı Mustafa B. (24) tarafından otomobilde boğazı kesilerek öldürüldü.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Güngörmez Mahallesi'ndeki ormanda meydana geldi. İddiaya göre, ormana otomobille gelen ve sevgili oldukları öne sürülen Gökçe Alkan ile Mustafa B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa B., yanındaki bıçakla Gökçe Alkan'ın boğazını kesti. Olayın ardından yaya olarak mahalleye gelen şüphelinin, vatandaşlara tartıştığı kişinin öldüğünü söylediği ve ilçe merkezine gitmek için yardım istediği belirtildi.

Öte yandan şüphelinin bıçakla kendine de zarar verdiği ve boynunda kesik olduğu öğrenildi. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Gökçe Alkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Alkan'ın cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin gözaltına aldığı Mustafa B.'nin kaldırıldığı hastanedeki tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gökçe Alkan'ın, Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri Alanı'ndan bu yıl mezun olduğu ve iş aradığı öğrenildi. Alkan ailesinin 3 kız çocuğunun en küçüğü olduğu öğrenilen Gökçe Alkan, bugün ikindi vakti, Uluabatlı Hasan Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.