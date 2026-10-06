Zonguldak Çaycuma’da kontrolden çıkan otomobil araziye savruldu: Sürücü ve 3 yolcu yaralı
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Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesinde kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki araziye savruldu. Sürücü ile 3 yolcunun yaralandığı kazanın ardından bölgeye ekipler sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 4 yaralı, ambulanslarla Bartın’daki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Çaycuma'nın Nebioğlu beldesinde T.A. yönetimindeki 06 BDS 04 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki araziye savruldu.
Kazada sürücü T.A. ile araçta bulunan S.A., D.A. ve ismi öğrenilemeyen bir yolcu yaralandı.
YARALILAR BARTIN'DAKİ HASTANELERE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 4 yaralı, ambulanslarla Bartın'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
#Çaycuma #Trafik Kazası