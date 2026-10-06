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Zonguldak Çaycuma’da kontrolden çıkan otomobil araziye savruldu: Sürücü ve 3 yolcu yaralı

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Zonguldak Çaycuma’da kontrolden çıkan otomobil araziye savruldu: Sürücü ve 3 yolcu yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesinde kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki araziye savruldu. Sürücü ile 3 yolcunun yaralandığı kazanın ardından bölgeye ekipler sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 4 yaralı, ambulanslarla Bartın’daki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çaycuma'nın Nebioğlu beldesinde T.A. yönetimindeki 06 BDS 04 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki araziye savruldu.

Zonguldak Çaycuma’da kontrolden çıkan otomobil araziye savruldu: Sürücü ve 3 yolcu yaralı - 1

Kazada sürücü T.A. ile araçta bulunan S.A., D.A. ve ismi öğrenilemeyen bir yolcu yaralandı.

Zonguldak Çaycuma’da kontrolden çıkan otomobil araziye savruldu: Sürücü ve 3 yolcu yaralı - 2

YARALILAR BARTIN'DAKİ HASTANELERE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 4 yaralı, ambulanslarla Bartın'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Zonguldak Çaycuma’da kontrolden çıkan otomobil araziye savruldu: Sürücü ve 3 yolcu yaralı - 3

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

#Çaycuma #Trafik Kazası
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