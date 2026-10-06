Çaycuma'nın Nebioğlu beldesinde T.A. yönetimindeki 06 BDS 04 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki araziye savruldu.

Kazada sürücü T.A. ile araçta bulunan S.A., D.A. ve ismi öğrenilemeyen bir yolcu yaralandı.