Yeni eğitim öğretim yılının öğretmenlere, öğrencilere ve Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen Tekin, öğretmenlerin özverili çalışmalarına teşekkür etti. Eğitim yatırımlarının ekonomiden savunmaya kadar toplumun bütün alanlarını yakından ilgilendirdiğini vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından eğitim politikaları ve okullardaki yeni uygulamalar hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin PISA sonuçlarındaki yükselişini değerlendiren Tekin; teknolojik altyapı, deprem güvenliği, öğretmenlerin kıyafetleri, adrese dayalı kayıt, yapay zeka, ara tatil ve Ruhban Okulu başlıklarında merak edilen soruları yanıtladı.

PISA SONUÇLARINDA TÜRKİYE'NİN YÜKSELİŞİ

Türkiye, PISA 2025 sonuçlarında OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke oldu. Bakan Tekin, uluslararası değerlendirmelerin ülkelerin kendi eğitim sistemlerini karşılaştırabilmesi açısından önem taşıdığını anlattı.

Bakanlık bünyesindeki izleme, değerlendirme ve iç denetim birimlerinin eğitim politikalarının sonuçlarını takip ettiğini belirten Tekin, ülkelerin kendi raporlarının yanında uluslararası kuruluşların çalışmalarının da önemli bir gösterge olduğunu söyledi.

Türkiye'nin PISA değerlendirmelerine 2003 yılında katıldığını hatırlatan Tekin, o dönemde OECD ortalamalarının gerisinde kalan eğitim altyapısının yapılan yatırımlarla güçlendirildiğini dile getirdi.

Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eğitimi bütçenin öncelikli alanlarından biri hâline getirdiğini belirterek fiziki altyapı ve teknoloji kullanımında OECD ortalamalarının üzerine çıkıldığını ifade etti. Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı verilerine göre Türkiye'nin etkileşimli tahta bulunan okul sayısında önde olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin 2015 yılından itibaren PISA sıralamasında istikrarlı bir yükselişe geçtiğini vurgulayan Tekin, pandemi üzerinden yapılan eleştirilere şu sözlerle karşılık verdi: