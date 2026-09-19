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Bakan Tekin açıkladı: Ara tatil uygulaması, öğretmenlere kıyafet düzenlemesi ve Ruhban Okulu için yeni mesajlar

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bakan Tekin açıkladı: Ara tatil uygulaması, öğretmenlere kıyafet düzenlemesi ve Ruhban Okulu için yeni mesajlar

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim gündemindeki başlıklara ilişkin kapsamlı açıklamalarda bulundu. PISA 2025 sonuçlarından okullardaki cep telefonu tedbirlerine, öğretmen kıyafetlerinden ara tatil uygulamasına kadar birçok konuyu değerlendiren Tekin, Ruhban Okulu hakkındaki nihai kararın devlet tarafından verileceğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından eğitim politikaları ve okullardaki yeni uygulamalar hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin PISA sonuçlarındaki yükselişini değerlendiren Tekin; teknolojik altyapı, deprem güvenliği, öğretmenlerin kıyafetleri, adrese dayalı kayıt, yapay zeka, ara tatil ve Ruhban Okulu başlıklarında merak edilen soruları yanıtladı.

Yeni eğitim öğretim yılının öğretmenlere, öğrencilere ve Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen Tekin, öğretmenlerin özverili çalışmalarına teşekkür etti. Eğitim yatırımlarının ekonomiden savunmaya kadar toplumun bütün alanlarını yakından ilgilendirdiğini vurguladı.

Bakan Tekin açıkladı: Ara tatil uygulaması, öğretmenlere kıyafet düzenlemesi ve Ruhban Okulu için yeni mesajlar - 1

PISA SONUÇLARINDA TÜRKİYE'NİN YÜKSELİŞİ

Türkiye, PISA 2025 sonuçlarında OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke oldu. Bakan Tekin, uluslararası değerlendirmelerin ülkelerin kendi eğitim sistemlerini karşılaştırabilmesi açısından önem taşıdığını anlattı.

Bakanlık bünyesindeki izleme, değerlendirme ve iç denetim birimlerinin eğitim politikalarının sonuçlarını takip ettiğini belirten Tekin, ülkelerin kendi raporlarının yanında uluslararası kuruluşların çalışmalarının da önemli bir gösterge olduğunu söyledi.

Türkiye'nin PISA değerlendirmelerine 2003 yılında katıldığını hatırlatan Tekin, o dönemde OECD ortalamalarının gerisinde kalan eğitim altyapısının yapılan yatırımlarla güçlendirildiğini dile getirdi.

Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eğitimi bütçenin öncelikli alanlarından biri hâline getirdiğini belirterek fiziki altyapı ve teknoloji kullanımında OECD ortalamalarının üzerine çıkıldığını ifade etti. Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı verilerine göre Türkiye'nin etkileşimli tahta bulunan okul sayısında önde olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin 2015 yılından itibaren PISA sıralamasında istikrarlı bir yükselişe geçtiğini vurgulayan Tekin, pandemi üzerinden yapılan eleştirilere şu sözlerle karşılık verdi:

Bakan Tekin açıkladı: Ara tatil uygulaması, öğretmenlere kıyafet düzenlemesi ve Ruhban Okulu için yeni mesajlar - 2

"Bu başarıyı eleştirmek isteyen muhalefetin şu dilinden rahatsızım, 'OECD ülkeleri pandemi nedeniyle puan kaybı yaşadı' Peki pandemi sadece OECD ülkelerinde mi oldu, Türkiye'de yok muydu? OECD ülkeleri Türkiye'nin son 5 yılda yaşadığı felaketlerden hangisini yaşadı? Çevremizdeki savaşlar, yaşananlar bizi de çok etkiliyor. Dolayısıyla bu eleştiriler eksik. Hangi OECD ülkesi 6 Şubat depremini yaşadı? Çok tutarsız bir eleştiri. Kurduğumuz altyapı ve yatırımlar neticesinde, bu saydıklarım olmasaydı belki de biz birinci olacaktık."

Bakan Tekin açıkladı: Ara tatil uygulaması, öğretmenlere kıyafet düzenlemesi ve Ruhban Okulu için yeni mesajlar - 3

"ÖĞRENCİLER PISA'YA ÖZEL HAZIRLANDI" İDDİASINA YANIT

Bakan Tekin, öğrencilerin PISA değerlendirmesi için özel olarak hazırlandığı yönündeki iddialara da cevap verdi.

PISA'ya katılacak okulların ve öğrencilerin belirlenmesinde bölgesel gelişmişlik düzeylerini gösteren istatistiklerin kullanıldığını anlatan Tekin, okul türleri ve öğrenci sayılarına ilişkin bilgilerin OECD'ye iletildiğini söyledi.

Yaklaşık 3,5 saat süren değerlendirme sırasında öğrencilerin motivasyonunu korumak amacıyla diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de bazı etkinlikler yapıldığını belirten Tekin, bu çalışmaların akademik bir hazırlık olmadığını vurguladı.

Bakan Tekin açıkladı: Ara tatil uygulaması, öğretmenlere kıyafet düzenlemesi ve Ruhban Okulu için yeni mesajlar - 4

OKULLARDA CEP TELEFONU TEDBİRİ

PISA kapsamında ülkelere sunulan tavsiyeler arasında ebeveynlerin eğitim sürecine daha fazla katılması ve okullarda cep telefonu kullanımının sınırlandırılması da yer aldı.

Bakan Tekin, velilerin eğitim sürecine katılımını artırmaya yönelik uygulamaların Türkiye'de üç yıldır sürdüğünü belirtti. Çocuğu okula ilk kez başlayan veliler için uyum haftasında 9 saatlik ebeveyn eğitiminin zorunlu hâle getirildiğini söyledi.

Cep telefonu kullanımının sınırlandırılmasının eğitim başarısını olumlu etkilediğini kaydeden Tekin, öğrencilerin telefonlarını dersliklere sokmasını engelleyecek tedbirlerin daha önce alındığını ifade etti.

Öğrencilerin uygulamayı benimsediğini dile getiren Tekin, telefonların dersliklere alınmaması konusunda artık ciddi bir şikâyet yaşanmadığını söyledi.

Bakan Tekin açıkladı: Ara tatil uygulaması, öğretmenlere kıyafet düzenlemesi ve Ruhban Okulu için yeni mesajlar - 5

FATİH PROJESİNDE YERLİ TEKNOLOJİ HEDEFİ

Öğrencilerin son teknoloji ürünlerine erişiminin desteklenmesi gerektiğini belirten Bakan Tekin, Fatih Projesi'nin yalnızca tablet ve etkileşimli tahta dağıtımından ibaret olmadığını vurguladı.

Projenin temel hedeflerinden birinin, kullanılan teknolojik ürünlerdeki yerlilik oranını her yıl artırmak olduğunu belirten Tekin, Türkiye'de bu alanda güçlü bir sanayi oluşturulmasının amaçlandığını söyledi.

Tekin, savunma sanayiinde elde edilen başarının iletişim ve eğitim teknolojilerine de taşınması gerektiğini kaydederek daha üst ürün grubunda cihazların Türkiye'de geliştirilmesini teşvik edecek adımlara ihtiyaç bulunduğunu dile getirdi.

Bakan Tekin açıkladı: Ara tatil uygulaması, öğretmenlere kıyafet düzenlemesi ve Ruhban Okulu için yeni mesajlar - 6

"DEPREM RİSKİ OLAN OKULUMUZ KALMADI"

Bakan Tekin, Türkiye genelindeki okul binalarının deprem güvenliği açısından tarandığını açıkladı.

Tekin, 2002 öncesinde Türkiye'de 357 bin derslik bulunduğunu, günümüzde ise bu sayının 750 binin üzerine çıktığını söyledi. Eski dersliklerin bir bölümünün deprem ve benzeri nedenlerle yıkılıp yeniden yapıldığını belirten Tekin, 2002 öncesinden kalan yaklaşık 180-200 bin dersliğin deprem yönetmeliğine uygunluk bakımından incelendiğini aktardı.

Riskli bulunan okulların yıkılıp yeniden yapılmak üzere programa alındığını, yıkılmasına gerek görülmeyen binaların ise güçlendirildiğini anlatan Tekin, güvenli hâle getirilemeyen yapıların eğitim öğretime kapatıldığını belirtti.

Tekin, "Ülkedeki okulların tamamı tarandı diyebiliriz" ifadesini kullanarak 2002'den bu yana yaklaşık 500 bin dersliğin eğitim sistemine kazandırıldığını söyledi.

Bakan Tekin açıkladı: Ara tatil uygulaması, öğretmenlere kıyafet düzenlemesi ve Ruhban Okulu için yeni mesajlar - 7

ÖĞRETMENLERE KIYAFET DÜZENLEMESİ GELİYOR

Bakan Tekin, resmî okullarda görev yapan öğretmenlerin hukuki statü bakımından devlet memuru olduğunu ve kamu personeli için hazırlanan kılık kıyafet yönetmeliğine uymaları gerektiğini hatırlattı.

Okul güvenliğinin sağlanması ve öğretmenlerin diğer kişilerden ayrılabilmesi için yeni tedbirlere ihtiyaç duyulduğunu belirten Tekin, kıyafet konusunda CİMER üzerinden çok sayıda şikâyet ulaştığını söyledi.

Tekin, öğretmenlerin kıyafetleri üzerindeki marka reklamları ve tişörtlerle verilen mesajların tartışmalara yol açtığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'deki resmi öğretmen arkadaşlarımızın hukuki statüsü "devlet memuru" dolayısıyla o kanunun uygulanması amacıyla, kamu personeli için hazırlanmış kılık kıyafet yönetmeliği var. Bütün arkadaşlarımız o yönetmeliğe uymak durumunda. Fakat şimdi güvenlik meselesi de dahil birçok konuda, okula yabancı birinin girip girmediğinin, okuldaki öğretmenler ile diğerlerini ayrıştırmak açısından bazı tedbirler almak gerekti. Veli okula giriyor, kim olduğunu bilmiyoruz, onu engelledik. Şimdi okula gelen kişi, öğrenci ya da başkası kıyafetine bakıyor öğretmen mi öğrenci mi ayırt edemiyoruz. Öğretmen arkadaşlarımızın giydikleri kıyafetlerdeki marka reklamlarından, tişörtlerle verilen mesajlara kadar tartışmalı şeylerle karşılaştım. Mesela LGBTİ tezlerini açıklayan veya çağrıştıran şeyler. Bunlar çok doğru değil, tartışmaları beraberinden getiriyor. CİMER üzerinden çok şikayet ulaştı. Ya 657'ye tabi olduklarını hatırlatacaktık ya da daha rahat olabileceklerini düşündüğümüz önlükleri tercih edecektik. Bunu tercih ettik."

Bakan Tekin açıkladı: Ara tatil uygulaması, öğretmenlere kıyafet düzenlemesi ve Ruhban Okulu için yeni mesajlar - 8

ADRESE DAYALI KAYITTA MANİPÜLASYONA ÖNLEM

Türkiye'deki yaklaşık 65 bin resmî devlet okulunun Bakanlık açısından eşit olduğunu belirten Tekin, velilerin öğretmen ve şube seçmesinin eğitim planlamasında sorun oluşturduğunu söyledi.

Öğrencilerin sınıf ve şube dağılımlarının belirlenen parametrelere göre elektronik ortamda yapılmaya başlandığını anlatan Tekin, böylece sınıflar arasındaki öğrenci dağılımının dengelenmesinin amaçlandığını ifade etti.

Adrese dayalı kayıt sisteminde her sokak ve apartmanın elektronik sistemde belirli bir okulla ilişkilendirildiğini belirten Tekin, velilerin kayıt bölgesi dışındaki okullara yönelmesinin bazı okullarda kapasiteyi aşan öğrenci yoğunluğu oluşturduğunu söyledi.

Bu durumun diğer okullardaki öğrenci sayısını düşürdüğünü ve öğretmenlerin norm fazlası hâline gelmesine yol açtığını anlatan Tekin, bir başkasının evini adres göstererek kayıt yaptırılmasına karşı önlem alındığını açıkladı.

Tekin, "muvafakatlı öğrenci" olarak tanımlanan yöntemin engellenmesiyle okul planlamasının daha sağlıklı hâle geldiğini ve kayıt ücreti tartışmalarının azaldığını belirtti.

Bakan Tekin açıkladı: Ara tatil uygulaması, öğretmenlere kıyafet düzenlemesi ve Ruhban Okulu için yeni mesajlar - 9

UYUM HAFTASINA YÜZDE 91 KATILIM

Uyum haftasında okula yeni başlayan öğrenciler aileleriyle birlikte eğitim kurumlarına geldi. Rehber öğretmenler, ailelerle iyi ebeveynlik ve iletişim konularında görüşmeler gerçekleştirdi.

Kamu çalışanı velilerin uyum haftasına katılabilmesi için genelgeyle izin verilmesini sağlayan Bakanlık, uygulamadaki katılım oranını da açıkladı. Son verilere göre velilerin yüzde 91'i uyum haftası programlarına katıldı.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ "DİLİM MEB" UYGULAMASI

Bakan Tekin, kişisel yaşamında yapay zekadan yararlanmadığını ve kendisini bu konuda gelenekselci olarak tanımladığını söyledi. Çocuklarının yapay zekayı kullandığını anlatan Tekin, kendisinin ise bu süreci şaşkınlıkla izlediğini ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığında yapay zekanın eğitimde kullanımına ilişkin özel bir daire başkanlığı bulunuyor. Bakanlığın genel müdürlükleri, yapay zekadan yararlanabilecekleri alanlarda bu birimle ortak çalışmalar yürütüyor.

Bu kapsamda yabancı dil eğitimi için yapay zeka destekli "Dilim MEB" uygulaması geliştirildi. Uygulama, Türkçe ve İngilizce eğitim veriyor.

Bakan Tekin açıkladı: Ara tatil uygulaması, öğretmenlere kıyafet düzenlemesi ve Ruhban Okulu için yeni mesajlar - 10

ARA TATİL UYGULAMASI KALDIRILACAK MI?

Bakan Tekin, ara tatil uygulamasına ilişkin değerlendirmenin eğitim takvimindeki zorunlu süreler üzerinden yapıldığını belirtti.

Yasal mevzuata göre öğrencilerin yılda 180 iş günü okula gitmesi, öğretmenlerin ise iki ay tatil yapması gerekiyor. Millî ve dinî bayramlarla diğer resmî tatillerin takvime eklenmesi, 180 iş günü ile iki aylık tatil süresinin aynı takvime yerleştirilmesini zorlaştırıyor.

Son iki yılda bayramların ara tatil dönemine denk gelmesi nedeniyle takvimde sorun yaşanmadığını anlatan Tekin, bu çakışmanın oluşmadığı yıllarda ara tatilin uygulanmayabileceğini söyledi.

Tekin, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Ara tatil ile ilgili bizim rahatsızlığımız şuydu; yasal mevzuata göre öğrenciler 180 iş günü okula gitmek zorunda, öğrenmenler kanuna göre 2 ay tatil yapmak zorunda. Yıl içerisinde bizim 29 Ekim, 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, Ramazan-Kurban Bayramı dediğinizde ciddi miktarda tatil var. Bunların hepsini birleştirince 180 iş günü ve 2 ay tatili takvime sıkıştıramıyoruz. 2 yıldır bayramlar tam ara tatil zaman aralığına denk düştüğü için şu an o şeyi Ramazan Bayramı ile kapatıyoruz. Yerleştirdiğimiz sürece problem yok ama yerleştiremeyince bu ara tatil uygulamasını yapmayabiliriz."

RUHBAN OKULU İÇİN NİHAİ KARARI DEVLET VERECEK

CNN Türk'e konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ruhban Okulu'nun yeniden açılıp açılmayacağı konusuna da değindi.

Ruhban Okulu hakkında alınacak kararın dış politika ve ülke menfaatleri açısından değerlendirilmesi gerektiğini belirten Tekin, Bakanlığın olası bir açılış kararına karşı hazırlık yaptığını söyledi.

Bakan Tekin açıkladı: Ara tatil uygulaması, öğretmenlere kıyafet düzenlemesi ve Ruhban Okulu için yeni mesajlar - 11

Tekin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ruhban Okulu'nun açılıp açılmaması konusu önemli bir karar. Bunun kararını devlet verecek. Biz sayın Cumhurbaşkanımız ve dış politikamızı yürüten devlet görevlilerimiz bize açılmasının ülke yararına sonuçlar doğuracağını söylerse buna göre hazırlık yaptık. Nihai karar Sayın Erdoğan'ın ve devletin."

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