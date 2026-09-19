Seyir halinde kalp krizi geçirdi: Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Mudanya’da servis minibüsü sürücüsü M.O. (55), seyir halindeyken iddiaya göre kalp krizi geçirince direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpışırken, kazada ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.