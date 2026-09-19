Seyir halinde kalp krizi geçirdi: Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
Mudanya’da servis minibüsü sürücüsü M.O. (55), seyir halindeyken iddiaya göre kalp krizi geçirince direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpışırken, kazada ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Mudanya ilçesi Hasanbey Mahallesi Engin Ediyaman Caddesi'nde meydana geldi. 16 S 9335 plakalı servis minibüsünü kullanan M.O., iddiaya göre seyir halindeyken kalp krizi geçirdi.
MİNİBÜS OTOMOBİLLE KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan minibüs, karşı yönden gelen 16 ALN 278 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KALP MASAJI YAPILDI!
Sağlık ekipleri, ağır yaralanan M.O.'ya olay yerinde kalp masajı yaptı. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.O., tedavi altına alındı. Sürücünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Servis minibüsünün sürücüsü Mehmet Okutur (55), tedavi gördüğü hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.