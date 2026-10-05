Eyüpsultan'da hareketli dakikalar: Yediemin otoparkında korkutan yangın

İstanbul Eyüpsultan’da bulunan ve içerisinde çok sayıda aracın yer aldığı yediemin otoparkında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede yayılması üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.