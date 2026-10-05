Ordu’da zehir tacirlerine operasyon: 1 tutuklama
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Ordu’da polis ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Altınordu ilçesinde düzenlenen operasyonda 343 gram metamfetamin ele geçirilirken, adli mercilere sevk edilen 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, P.S. (49) isimli şüphelinin Altınordu ilçesindeki ikametinde arama yaptı. Aramada, 343 gram metamfetamin ile hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve hakkında "uyuşturucu madde ticareti" ile "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından adli işlem başlatılan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.
Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi.
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