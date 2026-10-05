İlk olarak üşüttüğünü düşünen Özdemir, 2 gün boyunca grip ilacı kullanıp istirahat etti. Ancak ikinci günün sonunda idrarını tutamadığını fark edince durumun ciddi olduğunu anladı.

İşten çıktıktan sonra evine gelen Özdemir, dinlenmek için koltuğa uzandı ve burada uyuyakaldı. Sabah işe gitmek için uyandığında ayağa kalkmaya çalışan Özdemir, bacaklarının tutmadığını fark ederek yere düştü.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yalnız yaşayan ve bir ayakkabı mağazasında satış danışmanı olarak çalışan Serkan Özdemir'in hayatı, 2023 yılında bir gecede değişti.

Tedavi sayesinde önemli bir ilerleme kaydettiğini belirten Özdemir, "Yatağa bağımlıydım. Şu anda walker ile 15 dakika kadar yürüyorum. Evin içinde kendi ihtiyaçlarımı görüyor, bulaşıklarımı yıkıyor, yemeğimi yapıyor ve banyoma giriyorum. Kişisel bakımımla ilgili her şeyi yapabiliyorum. Evimde yapamadığım tek şey perdelerimi yıkayıp asmak. Onun dışında bütün ihtiyaçlarımı kendim karşılayabiliyorum" ifadelerini kullandı.

Bir sabah uyandığında yürüyemediğini anlatan Özdemir, "2023 Kasım'ında eve geldim. Sabah uyandığımda yürüme yetimi kaybetmiştim. Tedaviler sonucunda belli bir aşamaya geldim ancak süreç devam ediyor. Tedavime Nevşehir Kozaklı'da devam ediyorum. Üç ay tedavi görüyorum, ardından taburcu oluyoruz. Antalya'da yaşadığım için tedavimin devamını getirmekte ve sürekli gidip gelmekte sorun yaşıyorum" dedi.

Tedaviler sayesinde evdeki ihtiyaçlarını kendisi karşılayabilecek duruma gelen Özdemir, desteksiz ayağa kalkabilmek için çalışmalarını evde de sürdürüyor.

Bir gecede hayatı değişen ve yatağa bağımlı hale gelen Özdemir'e bu süreçte arkadaşları destek oldu.

Tedavi sayesinde walker desteğiyle yaklaşık 15 dakika yürüyebilen Özdemir, günlük ihtiyaçlarının büyük bölümünü artık kendisi karşılayabiliyor. (Foto: DHA)

"İNSAN ESKİ YAŞAMINI ÖZLÜYOR"

Evde kişisel egzersizlerine devam ettiğini söyleyen Özdemir, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

"Her birey bir engelli adayı. Bunu ben o gece kendi hayatımda yaşayarak fark ettim. Hiçbir şeyim yoktu. Sabah kalkıp işe gidecek, tıraşımı olacak ve günlük yaşamıma devam edecektim ancak olmadı. Hastalandığım gün koşarak çalışıyordum, hiçbir problemim yoktu. Ertesi sabah bütün yürüme yetimi kaybetmiştim"

İlk etapta durumunu soğuk algınlığı veya bel tutulması olarak değerlendirdiğini belirten Özdemir, "İkinci günün ortalarında kas kabiliyetimi kaybettim. İnsan eski yaşamını özlüyor. Her insan gibi ben de günlük yaşamıma geri dönmek istiyorum. Bütün mücadelem de bunun için. İlk hedefim merdivenlerden koltuk değneğiyle inmek. Ardından yavaş yavaş koltuk değneğiyle yürümek istiyorum. Tek amacım bu" diye konuştu.

"UMUTLARIMIZI YEŞERTTİ"

Özdemir'e destek olduklarını belirten Antalya Yardımlaşma Platformu Yöneticisi Halit Mert, süreç boyunca hastane yatışları, ev ihtiyaçları ve kullanılacak materyallerin temini konusunda çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Mert, "Bu süreçte kendisinin hastaneye yatışı, evindeki ihtiyaçları ve kullanacağı materyallerin tedariki için çalışmalar yaptık. Malulen emeklilik işlemleri için de girişimde bulunduk ve malulen emekli oldu. Geliri ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalıyor. Antalya Yardımlaşma Platformu olarak kendisine destek oluyoruz" dedi.

Özdemir'in şehir dışındaki tedavisine ulaşım desteği sağladıklarını belirten Mert, "Nevşehir Kozaklı'daki Fizik Tedavi Hastanesine gidişini ve dönüşünü dernek olarak biz sağlıyoruz. Oradaki tedavide çok ciddi sonuçlar aldık. Şu anda destekli yürüyüşe başladı. Bu da umutlarımızı yeşertti. Kendisi de bu durumdan çok mutlu" ifadelerini kullandı.

Desteğin süreceğini belirten Mert, "İnşallah bağımsız yürüyebileceği günlere kadar desteğe devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta yine Nevşehir Kozaklı'daki Fizik Tedavi Hastanesine yatılı tedavi için kendisini götüreceğiz. Gönüllülerimiz aracılığıyla destek oluyoruz. En hızlı şekilde tedavisini olup sağlığına kavuşması için elimizden gelen desteği sağlayacağız inşallah" dedi.