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KPSS sonrası şaşırtan olay! Okulda mahsur kalan kadını itfaiye ekipleri kurtardı

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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KPSS sonrası şaşırtan olay! Okulda mahsur kalan kadını itfaiye ekipleri kurtardı

Antalya’da Ön Lisans KPSS’nin yapıldığı okulda sınavın sona ermesinin ardından kapılar kilitlendi. Lavaboyu kullanmak için okula giren A.Y. isimli kadın içeride mahsur kalırken, yardım çağrısı üzerine gelen itfaiye ekipleri okul görevlisinin kapıları açmasıyla kadını kurtardı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Ön Lisans KPSS'nin yapıldığı okulda ilginç bir olay yaşandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Kızıltoprak Mahallesi 915 Sokak üzerindeki Aldemir Atilla Konuk Anadolu Lisesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sınavın sona ermesinin ardından okul görevlileri kapıları kilitleyerek binadan ayrıldı.

Ancak sınav öncesinde lavaboyu kullanmak için okula giren A.Y. isimli kadın, okul içerisinde kaldı.

KPSS’nin yapıldığı okulda sınav sonrasında ilginç bir olay yaşandı. (Foto: İHA)KPSS’nin yapıldığı okulda sınav sonrasında ilginç bir olay yaşandı. (Foto: İHA)

KİLİTLİ KAPIDA MAHSUR KALDI

Kapıların kilitlenmesinin ardından dışarı çıkmak isteyen kadın, tüm çabalarına rağmen kapıyı açamadı.

Sesini de duyuramayan A.Y., yardım istemek için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

İhbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri okula sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ OKUL GÖREVLİSİNE ULAŞTI

Okula gelen itfaiye ekipleri, telefonla okul görevlisine ulaştı.

Bir süre sonra okula gelen görevli, kapıları açtı. Böylece okul içerisinde kilitli kalan kadın dışarı çıkarıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle okulda mahsur kalan kadın dışarı çıkarıldı. (Foto: İHA)İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle okulda mahsur kalan kadın dışarı çıkarıldı. (Foto: İHA)

YÜZÜNÜ GİZLEYEREK UZAKLAŞTI

Kapının açılmasıyla özgürlüğüne kavuşan A.Y., yüzünü gizleyerek okuldan hızla uzaklaştı.

Olay, sınavın sona ermesinin ardından okulda yaşanan ilginç anlar arasında yer aldı.

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