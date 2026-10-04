KPSS sonrası şaşırtan olay! Okulda mahsur kalan kadını itfaiye ekipleri kurtardı
Antalya’da Ön Lisans KPSS’nin yapıldığı okulda sınavın sona ermesinin ardından kapılar kilitlendi. Lavaboyu kullanmak için okula giren A.Y. isimli kadın içeride mahsur kalırken, yardım çağrısı üzerine gelen itfaiye ekipleri okul görevlisinin kapıları açmasıyla kadını kurtardı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Ön Lisans KPSS'nin yapıldığı okulda ilginç bir olay yaşandı.
Olay, saat 13.30 sıralarında Kızıltoprak Mahallesi 915 Sokak üzerindeki Aldemir Atilla Konuk Anadolu Lisesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, sınavın sona ermesinin ardından okul görevlileri kapıları kilitleyerek binadan ayrıldı.
Ancak sınav öncesinde lavaboyu kullanmak için okula giren A.Y. isimli kadın, okul içerisinde kaldı.
KİLİTLİ KAPIDA MAHSUR KALDI
Kapıların kilitlenmesinin ardından dışarı çıkmak isteyen kadın, tüm çabalarına rağmen kapıyı açamadı.
Sesini de duyuramayan A.Y., yardım istemek için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
İhbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri okula sevk edildi.
İTFAİYE EKİPLERİ OKUL GÖREVLİSİNE ULAŞTI
Okula gelen itfaiye ekipleri, telefonla okul görevlisine ulaştı.
Bir süre sonra okula gelen görevli, kapıları açtı. Böylece okul içerisinde kilitli kalan kadın dışarı çıkarıldı.