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KPSS Ön Lisans sınavı bugün! Adayları 130 dakikalık maraton bekliyor

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KPSS Ön Lisans sınavı bugün! Adayları 130 dakikalık maraton bekliyor

2026-KPSS Ön Lisans sınavı bugün 81 il ve Lefkoşa’da yapılacak. Saat 10.15’te başlayacak sınav için adaylar 10.00’dan sonra binalara alınmayacak. Toplam 120 sorunun yöneltileceği sınav 130 dakika sürecek.

Milyonlarca adayın beklediği 2026-KPSS Ön Lisans sınavı bugün gerçekleştiriliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınav saat 10.15'te başlayacak. Adayların sınav binalarına giriş yapabilmesi için son saat 10.00 olarak belirlendi. Bu saatten sonra gelenler binalara alınmayacak.

(A Haber)(A Haber)

KPSS ÖN LİSANS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

2026-KPSS Ön Lisans sınavı bugün saat 10.15'te başlayacak. Sınava girecek adayların, sınav merkezlerine ulaşım için yola erken çıkması gerekiyor. Özellikle pazar günü yaşanabilecek trafik yoğunluğu nedeniyle zaman planlaması önem taşıyor.

ÖSYM'nin duyurusuna göre saat 10.00'dan sonra sınav binalarına giriş yapılamayacak. Bu nedenle adayların sınav giriş belgelerinde yazan bina ve salon bilgilerini önceden kontrol etmesi gerekiyor.

(A Haber)(A Haber)

KPSS ÖN LİSANS SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Sınavda Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden toplam 120 soru sorulacak. Adaylara bu soruları cevaplamaları için 130 dakika verilecek.

Saat 10.15'te başlayacak sınavın normal koşullarda saat 12.25'te sona ermesi bekleniyor. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylara ise 30 dakikaya kadar ilave süre tanınabilecek.

KPSS Ön Lisans sınavı bugün! Adayları 130 dakikalık maraton bekliyor - 1

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-KPSS Ön Lisans sonuçları, ÖSYM'nin sınav takvimine göre 30 Ekim 2026 Cuma günü açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden öğrenebilecek.

Sonuçlara ulaşmak için sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapılması ve T.C. kimlik numarası ile aday şifresinin kullanılması gerekiyor.

KPSS Ön Lisans sınavı bugün! Adayları 130 dakikalık maraton bekliyor - 2

KPSS ÖN LİSANS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

KPSS Ön Lisans sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren iki yıl geçerli olacak. Ancak yeni bir sınav yapılamaması durumunda sonuçların geçerliliği, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar devam edecek.

(A Haber Foto Arşivi)(A Haber Foto Arşivi)

KPSS GÜNÜ İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul'da 4 Ekim Pazar günü düzenlenecek KPSS Ön Lisans sınavı için adaylara ve sınavda görev alacak personele ücretsiz ulaşım kolaylığı sağlanacak. Bu haktan yararlanmak isteyen adayların sınava giriş belgelerini, görevlilerin ise kendilerine verilen görev belgelerini ibraz etmeleri gerekecek.

KPSS Ön Lisans sınavının saat 10.15'te başlaması ve 12.25'te tamamlanması planlanıyor. Buna göre ücretsiz ulaşım imkanı saat 08.15'te başlayacak ve 14.25'e kadar devam edecek.

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