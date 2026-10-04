KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2026-KPSS Ön Lisans sonuçları, ÖSYM'nin sınav takvimine göre 30 Ekim 2026 Cuma günü açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden öğrenebilecek. Sonuçlara ulaşmak için sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapılması ve T.C. kimlik numarası ile aday şifresinin kullanılması gerekiyor.

KPSS ÖN LİSANS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK? KPSS Ön Lisans sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren iki yıl geçerli olacak. Ancak yeni bir sınav yapılamaması durumunda sonuçların geçerliliği, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar devam edecek.