KPSS Ön Lisans sınavı bugün! Adayları 130 dakikalık maraton bekliyor
2026-KPSS Ön Lisans sınavı bugün 81 il ve Lefkoşa’da yapılacak. Saat 10.15’te başlayacak sınav için adaylar 10.00’dan sonra binalara alınmayacak. Toplam 120 sorunun yöneltileceği sınav 130 dakika sürecek.
Milyonlarca adayın beklediği 2026-KPSS Ön Lisans sınavı bugün gerçekleştiriliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınav saat 10.15'te başlayacak. Adayların sınav binalarına giriş yapabilmesi için son saat 10.00 olarak belirlendi. Bu saatten sonra gelenler binalara alınmayacak.
KPSS ÖN LİSANS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
2026-KPSS Ön Lisans sınavı bugün saat 10.15'te başlayacak. Sınava girecek adayların, sınav merkezlerine ulaşım için yola erken çıkması gerekiyor. Özellikle pazar günü yaşanabilecek trafik yoğunluğu nedeniyle zaman planlaması önem taşıyor.
ÖSYM'nin duyurusuna göre saat 10.00'dan sonra sınav binalarına giriş yapılamayacak. Bu nedenle adayların sınav giriş belgelerinde yazan bina ve salon bilgilerini önceden kontrol etmesi gerekiyor.
KPSS ÖN LİSANS SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
Sınavda Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden toplam 120 soru sorulacak. Adaylara bu soruları cevaplamaları için 130 dakika verilecek.
Saat 10.15'te başlayacak sınavın normal koşullarda saat 12.25'te sona ermesi bekleniyor. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylara ise 30 dakikaya kadar ilave süre tanınabilecek.