Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde 20 yaşındaki Yasin Erdem Bayır, bıçaklanarak hayatını kaybetti. Jandarmanın yürüttüğü çalışmada Bayır’ın gönül ilişkisi yaşadığı 16 yaşındaki B.Ö.’nün babası Mustafa Ö. tarafından bıçaklandığı belirlendi. Mustafa Ö. ile kızı B.Ö. gözaltına alındı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 20 yaşındaki Yasin Erdem Bayır, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, 3 Ekim saat 18.30 sıralarında İnceğiz Mahallesi Özeğir mevkisindeki yangın havuzunun yanında meydana geldi. Yerde kanlar içinde hareketsiz yatan bir kişiyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yerde bulunan kişinin Yasin Erdem Bayır olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

Bayır'ın ensesi, boynu ve vücudunun farklı bölgelerinde bıçak yaraları bulunduğu öğrenildi. Bayır'ın yanında motosikletinin de bulunduğu belirtildi.

20 yaşındaki Yasin Erdem Bayır, Gazipaşa’da bıçaklanarak hayatını kaybetti. (Foto: DHA)

YASİN'İ EVİNİN YAKININA ÇAĞIRMIŞ

Jandarmanın olayla ilgili yürüttüğü araştırmada Yasin Erdem Bayır'ın 16 yaşındaki B.Ö. ile gönül ilişkisi bulunduğu belirlendi.

Yaklaşık bir hafta önce kaldığı öğrenci yurdundan ayrıldığı belirtilen B.Ö.'nün Bayır'ı evinin yakınına çağırdığı tespit edildi.

Jandarma ekiplerinin çalışmasında Bayır'ın B.Ö.'nün babası Mustafa Ö. tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

BABA VE KIZI GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından Mustafa Ö. ile kızı B.Ö. gözaltına alındı.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Yasin Erdem Bayır'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Mustafa Ö. ile kızı B.Ö.'nün jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.