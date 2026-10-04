Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026-KPSS Ön Lisans sınavı sona erdi. Sınavın ardından adaylar, soruların zorluk derecesini sosyal medya hesaplarından değerlendirmeye başladı. Paylaşımlarda farklı görüşler dikkat çekti. Kimi adaylar sınavı kolay bulduğunu söylerken kimi adaylar Türkçe sorularının kendilerini zorladığını dile getirdi.

KPSS ÖN LİSANS ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?

Sınavdan çıkan adayların yorumları, KPSS Ön Lisans'ın zorluk derecesi konusunda ortak bir görüş olmadığını gösterdi. Bazı adaylar sınavın genel olarak kolay geçtiğini ifade etti. Bazıları ise soruların beklediklerinden daha zor olduğunu belirtti.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Türkçe soruları ve sınavın genel zorluk seviyesi öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Bir aday, "Kolay sınavdı" yorumunu yaparken başka bir aday, "Tarihin en zor KPSS ön lisans sınavıydı" ifadelerini kullandı. Bir başka paylaşımda ise sınavın oldukça eleyici olduğu belirtilerek adayın kendi sınav performansına ilişkin değerlendirmesine yer verildi. Bu yorumlar, sınavın adaylar üzerindeki etkisinin farklılık gösterdiğini ortaya koydu.