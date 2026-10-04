KPSS Ön Lisans yorumları gündem oldu! Adaylar sosyal medyada ikiye bölündü
2026-KPSS Ön Lisans sınavından çıkan adaylar, sorulara ilişkin ilk yorumlarını sosyal medyada paylaştı. Bazı adaylar sınavı kolay bulduğunu belirtirken bazıları özellikle Türkçe sorularının zorluğuna dikkat çekti. Küçük Prens sorusu da paylaşımlarda öne çıkan konular arasında yer aldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026-KPSS Ön Lisans sınavı sona erdi. Sınavın ardından adaylar, soruların zorluk derecesini sosyal medya hesaplarından değerlendirmeye başladı. Paylaşımlarda farklı görüşler dikkat çekti. Kimi adaylar sınavı kolay bulduğunu söylerken kimi adaylar Türkçe sorularının kendilerini zorladığını dile getirdi.
KPSS ÖN LİSANS ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?
Sınavdan çıkan adayların yorumları, KPSS Ön Lisans'ın zorluk derecesi konusunda ortak bir görüş olmadığını gösterdi. Bazı adaylar sınavın genel olarak kolay geçtiğini ifade etti. Bazıları ise soruların beklediklerinden daha zor olduğunu belirtti.
Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Türkçe soruları ve sınavın genel zorluk seviyesi öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Bir aday, "Kolay sınavdı" yorumunu yaparken başka bir aday, "Tarihin en zor KPSS ön lisans sınavıydı" ifadelerini kullandı. Bir başka paylaşımda ise sınavın oldukça eleyici olduğu belirtilerek adayın kendi sınav performansına ilişkin değerlendirmesine yer verildi. Bu yorumlar, sınavın adaylar üzerindeki etkisinin farklılık gösterdiğini ortaya koydu.
TÜRKÇE SORULARI ADAYLARI İKİYE BÖLDÜ
Sınav sonrası paylaşımlarda Türkçe testine ilişkin yorumlar da dikkat çekti. Bazı adaylar Türkçe sorularının beklediklerinden daha kolay olduğunu savunurken bazıları soruların karışıklığından yakındı.
Bir aday, Türkçe sorularının karışıklığı nedeniyle matematiğe odaklanmakta zorlandıklarını belirterek sınavın kendilerinde yarattığı etkiyi paylaştı. Başka bir aday ise Türkçe bölümündeki paragraf sorularını ve genel kültür sorularını değerlendirdi. Paylaşımında, paragraf sorularında kitap okuyan adayların avantajlı olabileceğini düşündüğünü ifade etti.
KÜÇÜK PRENS SORUSU GÜNDEM OLDU
Adayların paylaşımlarında en çok dikkat çeken ayrıntılardan biri de Küçük Prens sorusu oldu. Antoine de Saint-Exupéry'nin dünyaca tanınan eseriyle ilgili soruya değinen adaylar, sınav anında yaşadıkları şaşkınlığı ve sevinci dile getirdi.
Bir aday, Küçük Prens sorusunu hazırlayan kişiye yönelik esprili bir paylaşım yaptı. Başka bir aday ise eseri daha önce defalarca okuduğunu ve sınavda karşısına çıkmasının kendisini mutlu ettiğini belirtti. Paylaşımında, sınavın genel olarak kolay geçtiğini düşündüğünü de ifade etti.
ADAYLAR ZORLUK DERECESİNDE ANLAŞAMADI
Öne çıkan yorumlar şöyle sıralandı:
- Kolay bulanlar: Bazı adaylar sınavın beklediklerinden daha rahat geçtiğini ve soruları yapabildiklerini belirtti.
- Zor bulanlar: Bazı adaylar sınavın eleyici olduğunu, özellikle Türkçe sorularında zorlandıklarını ifade etti.
- Küçük Prens sorusuna dikkat çekenler: Eseri daha önce okuyan adaylar, sorunun karşılarına çıkmasından duydukları memnuniyeti paylaştı.
- Genel kültür sorularını değerlendirenler: Bazı adaylar, genel kültür bölümünün iyi olduğunu düşündüklerini dile getirdi.