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KPSS Ön Lisans yorumları gündem oldu! Adaylar sosyal medyada ikiye bölündü

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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2026-KPSS Ön Lisans sınavından çıkan adaylar, sorulara ilişkin ilk yorumlarını sosyal medyada paylaştı. Bazı adaylar sınavı kolay bulduğunu belirtirken bazıları özellikle Türkçe sorularının zorluğuna dikkat çekti. Küçük Prens sorusu da paylaşımlarda öne çıkan konular arasında yer aldı.

KPSS Ön Lisans yorumları gündem oldu! Adaylar sosyal medyada ikiye bölündü 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026-KPSS Ön Lisans sınavı sona erdi. Sınavın ardından adaylar, soruların zorluk derecesini sosyal medya hesaplarından değerlendirmeye başladı. Paylaşımlarda farklı görüşler dikkat çekti. Kimi adaylar sınavı kolay bulduğunu söylerken kimi adaylar Türkçe sorularının kendilerini zorladığını dile getirdi.

KPSS Ön Lisans yorumları gündem oldu! Adaylar sosyal medyada ikiye bölündü 2

KPSS ÖN LİSANS ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?

Sınavdan çıkan adayların yorumları, KPSS Ön Lisans'ın zorluk derecesi konusunda ortak bir görüş olmadığını gösterdi. Bazı adaylar sınavın genel olarak kolay geçtiğini ifade etti. Bazıları ise soruların beklediklerinden daha zor olduğunu belirtti.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Türkçe soruları ve sınavın genel zorluk seviyesi öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Bir aday, "Kolay sınavdı" yorumunu yaparken başka bir aday, "Tarihin en zor KPSS ön lisans sınavıydı" ifadelerini kullandı. Bir başka paylaşımda ise sınavın oldukça eleyici olduğu belirtilerek adayın kendi sınav performansına ilişkin değerlendirmesine yer verildi. Bu yorumlar, sınavın adaylar üzerindeki etkisinin farklılık gösterdiğini ortaya koydu.

KPSS Ön Lisans yorumları gündem oldu! Adaylar sosyal medyada ikiye bölündü 3

TÜRKÇE SORULARI ADAYLARI İKİYE BÖLDÜ

Sınav sonrası paylaşımlarda Türkçe testine ilişkin yorumlar da dikkat çekti. Bazı adaylar Türkçe sorularının beklediklerinden daha kolay olduğunu savunurken bazıları soruların karışıklığından yakındı.

Bir aday, Türkçe sorularının karışıklığı nedeniyle matematiğe odaklanmakta zorlandıklarını belirterek sınavın kendilerinde yarattığı etkiyi paylaştı. Başka bir aday ise Türkçe bölümündeki paragraf sorularını ve genel kültür sorularını değerlendirdi. Paylaşımında, paragraf sorularında kitap okuyan adayların avantajlı olabileceğini düşündüğünü ifade etti.

KPSS Ön Lisans yorumları gündem oldu! Adaylar sosyal medyada ikiye bölündü 4

KÜÇÜK PRENS SORUSU GÜNDEM OLDU

Adayların paylaşımlarında en çok dikkat çeken ayrıntılardan biri de Küçük Prens sorusu oldu. Antoine de Saint-Exupéry'nin dünyaca tanınan eseriyle ilgili soruya değinen adaylar, sınav anında yaşadıkları şaşkınlığı ve sevinci dile getirdi.

Bir aday, Küçük Prens sorusunu hazırlayan kişiye yönelik esprili bir paylaşım yaptı. Başka bir aday ise eseri daha önce defalarca okuduğunu ve sınavda karşısına çıkmasının kendisini mutlu ettiğini belirtti. Paylaşımında, sınavın genel olarak kolay geçtiğini düşündüğünü de ifade etti.

KPSS Ön Lisans yorumları gündem oldu! Adaylar sosyal medyada ikiye bölündü 5

ADAYLAR ZORLUK DERECESİNDE ANLAŞAMADI

Öne çıkan yorumlar şöyle sıralandı:

  • Kolay bulanlar: Bazı adaylar sınavın beklediklerinden daha rahat geçtiğini ve soruları yapabildiklerini belirtti.
  • Zor bulanlar: Bazı adaylar sınavın eleyici olduğunu, özellikle Türkçe sorularında zorlandıklarını ifade etti.
  • Küçük Prens sorusuna dikkat çekenler: Eseri daha önce okuyan adaylar, sorunun karşılarına çıkmasından duydukları memnuniyeti paylaştı.
  • Genel kültür sorularını değerlendirenler: Bazı adaylar, genel kültür bölümünün iyi olduğunu düşündüklerini dile getirdi.
KPSS Ön Lisans yorumları gündem oldu! Adaylar sosyal medyada ikiye bölündü 6

ADAYLARIN SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIMLARI

Türkçedeki soruların karışıklığından matematiğe mentalimiz kalmadı. #kpssönlisans

KPSS Ön Lisans yorumları gündem oldu! Adaylar sosyal medyada ikiye bölündü 7

Çok eleyici bir sınavdı, ben de elendim. #kpssönlisans

KPSS Ön Lisans yorumları gündem oldu! Adaylar sosyal medyada ikiye bölündü 8

Türkçede full paragraf ve kitap okuyanların çoğu yaptı diyebilirim. Genel kültür güzeldi.

KPSS Ön Lisans yorumları gündem oldu! Adaylar sosyal medyada ikiye bölündü 9

Bu yıl ilk denememi çözdüm ve bence kolaydı. #kpssönlisans #kpss2026

KPSS Ön Lisans yorumları gündem oldu! Adaylar sosyal medyada ikiye bölündü 10

Küçük Prens beni mutlu eden tek cevaptı, ahahahah! 🌹😂 #kpssönlisans

KPSS Ön Lisans yorumları gündem oldu! Adaylar sosyal medyada ikiye bölündü 11

B-612 asteroidi (Küçük Prens eserini sayısızca okuduktan sonra KPSS sınavında karşıma soru olarak çıkması çok keyiflendirdi. O değil de sınav kolaydı. :) #kpssönlisans

KPSS Ön Lisans yorumları gündem oldu! Adaylar sosyal medyada ikiye bölündü 12

Türkçe neden o kadar basitti? #kpssönlisans

KPSS Ön Lisans yorumları gündem oldu! Adaylar sosyal medyada ikiye bölündü 13

Kolay sınavdı. #kpssönlisans

KPSS Ön Lisans yorumları gündem oldu! Adaylar sosyal medyada ikiye bölündü 14

Tarihin en zor KPSS Ön Lisans sınavıydı. #kpssönlisans

KPSS Ön Lisans yorumları gündem oldu! Adaylar sosyal medyada ikiye bölündü 15

Minyatür ve Yasin suresi sorusundan eminim, diğerleri Allah'a emanet. #kpssönlisans

KPSS Ön Lisans yorumları gündem oldu! Adaylar sosyal medyada ikiye bölündü 16

Küçük Prens sorusunu kim hazırladıysa gelsin, öpeceğim. #kpssönlisans

KPSS Ön Lisans yorumları gündem oldu! Adaylar sosyal medyada ikiye bölündü 17

Tarih ne kolaydı ne zordu? #kpssönlisans

KPSS Ön Lisans yorumları gündem oldu! Adaylar sosyal medyada ikiye bölündü 18

Türkçeyi bu kadar kolay yaparken matematik ve özellikle tarih sorularının zorluğu çok kötüydü. Detayın detayı olmuş, tarihin en zor sınavı.

#kpssönlisans

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