Kars’ta termometreler -7 dereceyi gördü: Araçların camları buz tuttu
Kars’ta iki gündür etkili olan yağışlı hava yerini soğuğa bıraktı. Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düşmesiyle açıkta bulunan araçların camları buz tuttu. Sabah araçlarına gelen sürücüler, buz tabakasını temizleyerek güne başladı.
Kars'ta iki gündür etkili olan yağışlı hava yerini soğuk havaya bıraktı. Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düşmesiyle kent genelinde açıkta bulunan araçların camları buz tuttu.
SABAH ARAÇLARININ CAMLARINI BUZ KAPLAMIŞ HALDE BULDULAR
Soğuk hava sabah saatlerinde günlük yaşamı da etkiledi.
Araçlarına binmek için dışarı çıkan sürücüler, camları kaplayan buz tabakasıyla karşılaştı. Sürücüler, araçlarını kullanabilmek için camlardaki buzları temizlemek zorunda kaldı.
"ARAÇLARIN CAMLARI TAMAMEN BUZ TUTMUŞ"
Hava sıcaklığının eksi 7 dereceye kadar düştüğünü belirten vatandaşlar, soğuk havanın etkisini anlattı.
Vatandaşlar, "Hava bayağı soğudu, yağmurdan sonra şu anda araçların camları tamamen buz tutmuş. Eksi 7 derece soğuk var. Hava bayağı soğuk" dedi.
Yağmurun ardından sıcaklıkların hızla düşmesiyle özellikle sabah erken saatlerde hissedilen soğuk dikkat çekti.
Kars'ta gece sıcaklığının eksi 7 dereceye kadar düşmesi, kış mevsiminin habercisi olarak değerlendirildi.
Kentte soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.