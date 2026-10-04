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Kars’ta termometreler -7 dereceyi gördü: Araçların camları buz tuttu

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kars’ta termometreler -7 dereceyi gördü: Araçların camları buz tuttu

Kars’ta iki gündür etkili olan yağışlı hava yerini soğuğa bıraktı. Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düşmesiyle açıkta bulunan araçların camları buz tuttu. Sabah araçlarına gelen sürücüler, buz tabakasını temizleyerek güne başladı.

Kars'ta iki gündür etkili olan yağışlı hava yerini soğuk havaya bıraktı. Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düşmesiyle kent genelinde açıkta bulunan araçların camları buz tuttu.

Kars’ta gece sıcaklığının eksi 7 dereceye düşmesiyle araçların camları buz tuttu. (Foto: İHA)Kars’ta gece sıcaklığının eksi 7 dereceye düşmesiyle araçların camları buz tuttu. (Foto: İHA)

SABAH ARAÇLARININ CAMLARINI BUZ KAPLAMIŞ HALDE BULDULAR

Soğuk hava sabah saatlerinde günlük yaşamı da etkiledi.

Araçlarına binmek için dışarı çıkan sürücüler, camları kaplayan buz tabakasıyla karşılaştı. Sürücüler, araçlarını kullanabilmek için camlardaki buzları temizlemek zorunda kaldı.

Sabah araçlarına gelen sürücüler, camlardaki buzları temizleyerek araçlarını kullanıma hazırladı. (Foto: İHA)Sabah araçlarına gelen sürücüler, camlardaki buzları temizleyerek araçlarını kullanıma hazırladı. (Foto: İHA)

"ARAÇLARIN CAMLARI TAMAMEN BUZ TUTMUŞ"

Hava sıcaklığının eksi 7 dereceye kadar düştüğünü belirten vatandaşlar, soğuk havanın etkisini anlattı.

Vatandaşlar, "Hava bayağı soğudu, yağmurdan sonra şu anda araçların camları tamamen buz tutmuş. Eksi 7 derece soğuk var. Hava bayağı soğuk" dedi.

KARS'TA SICAKLIK EKSİ 7 DERECEYE DÜŞTÜ! ARAÇLARIN CAMLARI BUZ TUTTU

Yağmurun ardından sıcaklıkların hızla düşmesiyle özellikle sabah erken saatlerde hissedilen soğuk dikkat çekti.

Kars'ta gece sıcaklığının eksi 7 dereceye kadar düşmesi, kış mevsiminin habercisi olarak değerlendirildi.

Kentte soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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