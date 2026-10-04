İstanbul Esenler’de asker eğlencesine katılan 17 yaşındaki Yusuf Arda Özer, silahlı saldırıda ağır yaralandıktan 14 gün sonra hayatını kaybetti. Acılı anne Esma Özer, olayın ardından karşı tarafın ailesinin kendilerine kan parası teklif ettiğini iddia etti.

İstanbul'un Esenler ilçesinde 19 Nisan gecesi yaşanan silahlı saldırı, 17 yaşındaki Yusuf Arda Özer'in hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı.

Yusuf Arda Özer, arkadaşının asker eğlencesine katılmak için evden çıktı ancak bir daha evine dönemedi.

İddiaya göre hızlı araç kullandığı için uyarılan 17 yaşındaki Derviş G. ile çevredekiler arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra silahla geri gelen şüpheli, asker eğlencesi için toplanan grubun üzerine ateş açtı. Kurşunlardan biri Yusuf'a isabet etti.

17 yaşındaki Yusuf Arda Özer, asker eğlencesi için çıktığı evine bir daha dönemedi. (Foto: ahaber.com.tr)

Ağır yaralanan Yusuf, 14 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Özer, 2 Mayıs'ta hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan Derviş G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yusuf'un annesi Esma Özer, olayın öncesi ve sonrasına dair dikkat çeken iddialarda bulundu.

"SİZE EĞLENCEYİ GÖSTERECEĞİM"

Anne Esma Özer, saldırganın olay öncesinde bölgede birkaç kez araçla dolaştığını belirtti.

Özer, "Yusuf'un arkadaşının asker uğurlaması vardı. Gençler hazırlık yapıyordu. O sırada Derviş G., çocuklardan birini sormuş. Ardından arabasıyla caddeden iki üç kez hızla geçmiş. Gençler de sokakta küçük çocukların bulunduğunu söyleyerek uyarmışlar. O da 'Size eğlenceyi göstereceğim' demiş. Bir süre sonra bu kez yanında 3-4 kişiyle geri gelmiş. 'Hepiniz bana itaat edeceksiniz, başka şansınız yok' diyerek çocukların üzerine ateş etmeye başlamış" şeklinde konuştu.

YUSUF'UN SON SÖZLERİNİ ANLATTI

Kurşunlardan birinin oğlunun omurgasına isabet ettiğini söyleyen Esma Özer, Yusuf'un hastaneye götürülmeden önce yaşadığı acıyı anlattı.

Özer, "Yusuf'umun son sözü 'Canım çok acıyor. Ne olur beni hastaneye yetiştirin' olmuş. Saldırgan bununla da yetinmemiş, silahla ateş ederek çocukları aşağı mahalleye kadar kovalamış" dedi.

Anne Esma Özer, oğlunun ölümünün ardından yaşadıkları süreci anlattı. (Foto: ahaber.com.tr)

AİLEDEN DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR

Anne Özer, olayın ardından bazı kişilerin kovanları topladığını ve delil karartılmaya çalışıldığını iddia etti.

Karşı tarafın ailesinin de kendileriyle iletişime geçtiğini belirten Özer, kendilerine kan parası teklif edildiğini öne sürdü.

Özer ayrıca Yusuf'un hastanede tedavi gördüğü sırada sahte bir hesaptan oğluna yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderildiğini söyledi.

Sahte hesaptan "Yusuf'u uçurdum. Sıra kalanınızda. Bekleyin beni" şeklinde mesajlar geldiğini belirten anne Özer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.