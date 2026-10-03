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Meteoroloji'den 4 ile sarı kodlu uyarı! Fırtına saatte 70 km'ye ulaşacak: İşte il il son durum

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Meteoroloji'den 4 ile sarı kodlu uyarı! Fırtına saatte 70 km'ye ulaşacak: İşte il il son durum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Manisa için kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle sarı kodlu uyarı verdi. Rüzgarın saatte 40-70 kilometreye ulaşması beklenirken, İstanbul'da günlerdir etkili olan yağışların zayıflayacağı ve önümüzdeki hafta genel olarak yağış beklenmediği belirtildi. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek A Haber canlı yayınında, Akdeniz ve Karadeniz kıyıları için kuvvetli sağanak ve hortum riskine dikkat çekti.

Türkiye genelinde sonbahar serinliği ve yağışlı hava dalgası etkisini sürdürürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 4 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunarak sarı kodlu alarm verdi. A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, mega kent İstanbul'da günlerdir süren kapalı ve yağışlı havanın yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakacağını belirterek önümüzdeki bir haftalık süreçte yağış beklenmediğini müjdeledi. Tek, öte yandan Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları için kritik uyarılarda bulunarak deniz suyu sıcaklıklarının tetiklediği sağanak ve hortum tehlikesine dikkat çekti.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ BİTTİ Mİ, YENİDEN GELECEK Mİ?

İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR BİTTİ Mİ? "BİR HAFTA BOYUNCA YAĞIŞ YOK"

İstanbul'da geçtiğimiz haftadan bu yana etkisini gösteren sağanak yağışların ardından havanın açmaya başladığını belirten Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "Düne kadar İstanbul'daki o ağlamaklı hava devam ediyordu. Yağış biraz zayıflamış olsa da dün de devam etti. Bu sabah saatlerinde Avrupa Yakası'nın iç kesimlerine doğru, yani Büyükçekmece-Yeni Havalimanı hattında görülen sabah yağışları da artık kesilmiş vaziyette. Şu anda parçalı bulutlu bir hava var ve bu hafta artık o yağışlı hava İstanbul'da etkisini kaybetti" ifadelerini kullandı.

foto: ahaber.com.trfoto: ahaber.com.tr

Hava sisteminin kaynağına değinen Tek, "Kuzeyden gelen bir sistemdi ve özellikle Avrupa üzerine oturmuş olan yüksek basıncın nedeninden dolayı kuzeyli serin havalar üzerimize aktı. Beraberinde Karadeniz'in sıcak suyuyla buluşunca da İstanbul'da bu yağışları oluşturdu. İstanbul'da yağışlar artık bitti, yaklaşık bir hafta boyunca yağış yok diyebiliriz. Çoklu model değerlendirmelerimizde önümüzdeki hafta perşembe ve cuma günleri çok düşük olasılıklarla hafif yağışlar gözükse de genel olarak yağış yok" sözleriyle durumu aktardı.

Sıcaklık değerleri ve rüzgara ilişkin de bilgi veren Adil Tek, "Sıcaklıklar çok fazla değişmiyor. Gelen serin hava biraz daha üzerimizde kalmaya devam edecek. İstanbul'da sıcaklıklar 16 ila 19 derece arasında, gün içerisinde en fazla 20-21 derecelere kadar çıkıyor. Gece sıcaklıkları ise 14-15 derecelere kadar indi. Sıcaklıktan ziyade İstanbul'u üşüten kuvvetli poyrazdı. Poyrazdan esen rüzgarlar şu anda da 30-40 kilometre hızla esiyor, deniz üzerinde 60-70 kilometreye çıkması muhtemel. Ancak yarından itibaren bu rüzgar etkisini kaybedecek; önümüzdeki haftadan itibaren rüzgar da kuvvetli yağış da yok" dedi.

foto: ahaber.com.trfoto: ahaber.com.tr

AKDENİZ'DE 'HORTUM' VE 'KUVVETLİ SAĞANAK' TEHLİKESİ

Yurt genelindeki kritik noktalara dikkat çeken Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "Şu saatlerde kritik olan bir nokta var; özellikle Akdeniz'de, Antalya'nın doğusunda yani Alanya çevresinde çok kuvvetli bir sağanak yağış var ve etkili olmaya devam ediyor. Akdeniz'de yağışla birlikte özellikle deniz üzerinde ve kıyı bölgelerde hortum meydana gelme olasılığı bulunuyor. Çünkü Akdeniz'in deniz suyu sıcaklıkları şu anda 28-29 derecelerde ve üzerinde serin bir hava var. Bu da hortumları ve kuvvetli yağışları oluşturan yapıyı tetikliyor" şeklinde konuştu.

Yağışın diğer bölgelerdeki dağılımına da değinen Tek, "Akdeniz'in doğusunda özellikle Hatay, Osmaniye ve Adana civarlarında yağışlar var. Bununla birlikte Güneydoğu Anadolu, Ege'nin güneyinde Muğla, Aydın, Denizli, Burdur, Isparta ve Konya'nın güney ilçeleri, İç Anadolu'nun doğusunda Nevşehir, Karaman, Kırşehir, Kayseri yağış alacak yerler arasında. Doğu Anadolu'da ve Karadeniz'in doğusunda da yağışları göreceğiz. Akşam ve gece saatlerinde Akdeniz ile Karadeniz'de yağışlar sürecek. Yarın da Akdeniz, Ege'nin güneyi ve İç Anadolu'nun güneyinde yağışlı sistemler var. Ancak Marmara'da, Ege'de, İç Anadolu'nun batısında ve başkent Ankara'da yağış olmadığını söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

foto: ahaber.com.trfoto: ahaber.com.tr

METEOROLOJİ'DEN 4 İLE SARI KODLU UYARI: SAATTE 70 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son hava tahmin raporuna göre; hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette; Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtına nedeniyle yaşanabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istenirken; Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Manisa için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldı.

foto: ahaber.com.trfoto: ahaber.com.tr

MGM'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışların Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Rize'nin doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağını bildirerek, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

foto: ahaber.com.trfoto: ahaber.com.tr

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU VE İL İL SICAKLIKLAR

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu; İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Çanakkale çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey yönlerden fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

  • BURSA: 21°C, Parçalı ve çok bulutlu.

  • ÇANAKKALE: 23°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı.

  • İSTANBUL: 21°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı.

  • KOCAELİ: 21°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı.

foto: ahaber.com.trfoto: ahaber.com.tr

EGE BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, Muğla ve Denizli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli fırtına (50-70 km/sa) bekleniyor.

  • AFYONKARAHİSAR: 16°C, Parçalı bulutlu.

  • İZMİR: 25°C, Parçalı bulutlu.

  • MUĞLA: 22°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak yağışlı.

  • UŞAK: 19°C, Parçalı bulutlu.

foto: ahaber.com.trfoto: ahaber.com.tr

AKDENİZ BÖLGESİ
Bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların Adana'nın güneyi ile Hatay kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.

  • ADANA: 26°C, Sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı (güneyi sabah kuvvetli).

  • ANTALYA: 25°C, Aralıklı ve yerel sağanak yağışlı.

  • HATAY: 25°C, Sabah ve öğle yerel sağanak yağışlı (kıyı kesimleri sabah kuvvetli).

  • ISPARTA: 18°C, Öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı.

foto: ahaber.com.trfoto: ahaber.com.tr

İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu; Konya, Karaman, Niğde ve Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ANKARA: 17°C, Parçalı bulutlu.

  • ESKİŞEHİR: 19°C, Parçalı bulutlu.

  • KONYA: 16°C, Yerel aralıklı sağanak yağışlı.

  • NEVŞEHİR: 17°C, Parçalı ve çok bulutlu.

foto: ahaber.com.trfoto: ahaber.com.tr

BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimleri yerel sağanak yağışlı.

  • BOLU: 18°C, Parçalı ve çok bulutlu.

  • DÜZCE: 20°C, Parçalı ve çok bulutlu.

  • SİNOP: 21°C, Sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı.

  • ZONGULDAK: 19°C, Parçalı ve çok bulutlu.

foto: ahaber.com.trfoto: ahaber.com.tr

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Kıyı kesimler ile Amasya ve Tokat çevreleri sağanak yağışlı. Rize'nin doğusu ve Artvin kıyılarında yağışların yer yer kuvvetli olması, rüzgarın ise kıyılarda 40-60 km/saat hızla esmesi bekleniyor.

  • AMASYA: 19°C, Sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı.RİZE: 20°C, Aralıklı sağanak yağışlı (doğusu yer yer kuvvetli).

  • SAMSUN: 19°C, Sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı.

  • TRABZON: 20°C, Sabah ve öğle yerel sağanak yağışlı.

Meteoroloji'den 4 ile sarı kodlu uyarı! Fırtına saatte 70 km'ye ulaşacak: İşte il il son durum - 1

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Erzincan haricinde bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

  • ERZURUM: 16°C, Sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı.

  • KARS: 16°C, Sabah ve öğle yerel sağanak yağışlı.

  • MALATYA: 21°C, Sabah ve öğle yerel sağanak yağışlı.

  • VAN: 18°C, Aralıklı yerel sağanak yağışlı.

foto: ahaber.com.trfoto: ahaber.com.tr

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • DİYARBAKIR: 23°C, Sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı.

  • GAZİANTEP: 23°C, Öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı.

  • SİİRT: 23°C, Sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı.

  • ŞANLIURFA: 26°C, Öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı.

Meteoroloji'den 4 ile sarı kodlu uyarı! Fırtına saatte 70 km'ye ulaşacak: İşte il il son durum - 2

Meteoroloji'den 4 ile sarı kodlu uyarı! Fırtına saatte 70 km'ye ulaşacak: İşte il il son durum - 3

#Hava Durumu #Meteoroloji Genel Müdürlüğü
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