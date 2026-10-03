Meteoroloji'den 4 ile sarı kodlu uyarı! Fırtına saatte 70 km'ye ulaşacak: İşte il il son durum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Manisa için kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle sarı kodlu uyarı verdi. Rüzgarın saatte 40-70 kilometreye ulaşması beklenirken, İstanbul'da günlerdir etkili olan yağışların zayıflayacağı ve önümüzdeki hafta genel olarak yağış beklenmediği belirtildi. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek A Haber canlı yayınında, Akdeniz ve Karadeniz kıyıları için kuvvetli sağanak ve hortum riskine dikkat çekti.

Türkiye genelinde sonbahar serinliği ve yağışlı hava dalgası etkisini sürdürürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 4 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunarak sarı kodlu alarm verdi. A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, mega kent İstanbul'da günlerdir süren kapalı ve yağışlı havanın yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakacağını belirterek önümüzdeki bir haftalık süreçte yağış beklenmediğini müjdeledi. Tek, öte yandan Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları için kritik uyarılarda bulunarak deniz suyu sıcaklıklarının tetiklediği sağanak ve hortum tehlikesine dikkat çekti. İSTANBUL'DA YAĞIŞ BİTTİ Mİ, YENİDEN GELECEK Mİ? İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR BİTTİ Mİ? "BİR HAFTA BOYUNCA YAĞIŞ YOK" İstanbul'da geçtiğimiz haftadan bu yana etkisini gösteren sağanak yağışların ardından havanın açmaya başladığını belirten Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "Düne kadar İstanbul'daki o ağlamaklı hava devam ediyordu. Yağış biraz zayıflamış olsa da dün de devam etti. Bu sabah saatlerinde Avrupa Yakası'nın iç kesimlerine doğru, yani Büyükçekmece-Yeni Havalimanı hattında görülen sabah yağışları da artık kesilmiş vaziyette. Şu anda parçalı bulutlu bir hava var ve bu hafta artık o yağışlı hava İstanbul'da etkisini kaybetti" ifadelerini kullandı.

foto: ahaber.com.tr Hava sisteminin kaynağına değinen Tek, "Kuzeyden gelen bir sistemdi ve özellikle Avrupa üzerine oturmuş olan yüksek basıncın nedeninden dolayı kuzeyli serin havalar üzerimize aktı. Beraberinde Karadeniz'in sıcak suyuyla buluşunca da İstanbul'da bu yağışları oluşturdu. İstanbul'da yağışlar artık bitti, yaklaşık bir hafta boyunca yağış yok diyebiliriz. Çoklu model değerlendirmelerimizde önümüzdeki hafta perşembe ve cuma günleri çok düşük olasılıklarla hafif yağışlar gözükse de genel olarak yağış yok" sözleriyle durumu aktardı. Sıcaklık değerleri ve rüzgara ilişkin de bilgi veren Adil Tek, "Sıcaklıklar çok fazla değişmiyor. Gelen serin hava biraz daha üzerimizde kalmaya devam edecek. İstanbul'da sıcaklıklar 16 ila 19 derece arasında, gün içerisinde en fazla 20-21 derecelere kadar çıkıyor. Gece sıcaklıkları ise 14-15 derecelere kadar indi. Sıcaklıktan ziyade İstanbul'u üşüten kuvvetli poyrazdı. Poyrazdan esen rüzgarlar şu anda da 30-40 kilometre hızla esiyor, deniz üzerinde 60-70 kilometreye çıkması muhtemel. Ancak yarından itibaren bu rüzgar etkisini kaybedecek; önümüzdeki haftadan itibaren rüzgar da kuvvetli yağış da yok" dedi.