Osmaniye'de aile içi husumet okul bahçesine taşındı! Yeğeni tarafından vurulan öğretmen kurtarılamadı, silahlı saldırgan gözaltında
Osmaniye’nin Merkez ilçesine bağlı Çardak köyündeki Farabi Anadolu Lisesi’nin bahçesinde aralarında önceden husumet bulunduğu belirtilen A.B., öğretmen amcası Mehmet Bilgili’ye ruhsatsız tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan öğretmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli ise olayda kullandığı değerlendirilen tabancayla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Osmaniye'nin Merkez ilçesine bağlı Çardak köyündeki Farabi Anadolu Lisesi'nin bahçesinde öğretmen Mehmet Bilgili'ye yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildiği öğrenildi. Olayın ardından saldırganın öğrenci olmadığı, öğretmen Bilgili'nin yeğeni A.B. olduğu belirlendi.
Edinilen bilgilere göre A.B., husumetlisi olduğu öğretmen amcası Mehmet Bilgili'yi ziyaret etmek amacıyla okula geldi. Okul güvenlik görevlisi, ziyaretçiyi içeri almayarak durumu Bilgili'ye bildirdi.
Bunun üzerine Mehmet Bilgili okul bahçesine çıktı. Öğretmen ile yeğeni arasında tartışma yaşandı.
SİLAHLA VURULAN ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ
Tartışmanın ardından A.B., yanında bulunan silahla amcası Mehmet Bilgili'ye ateş etti.
İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Saldırıda ağır yaralanan öğretmen Bilgili, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Hastanede tedavi altına alınan öğretmen Bilgili, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından güvenlik birimleri tarafından çalışma başlatıldı.
Yürütülen çalışmalar sonucunda şüpheli A.B., olayda kullandığı değerlendirilen ruhsatsız tabancayla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Olaya ilişkin adli tahkikatın sürdüğü bildirildi.