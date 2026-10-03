Palandöken Dağı'nda yoğun sis etkili oldu

Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Hava sıcaklığının 2,1 derece ölçüldüğü bölgede sis, kayak merkezinin üst pistleri ile 3 bin 200 metre rakımdaki Ejder Tepesi arasında yoğunlaştı. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.