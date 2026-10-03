Palandöken Dağı'nda yoğun sis etkili oldu
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Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Hava sıcaklığının 2,1 derece ölçüldüğü bölgede sis, kayak merkezinin üst pistleri ile 3 bin 200 metre rakımdaki Ejder Tepesi arasında yoğunlaştı. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.
Erzurum'un önemli kış turizmi merkezlerinden Palandöken Dağı'nda sabah saatlerinde yoğun sis görüldü. Dağın yüksek kesimleri sis altında kaldı.
GÖRÜŞ MESAFESİ 30 METREYE KADAR DÜŞTÜ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığının 2,1 derece ölçüldüğü Palandöken'de yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar geriledi.
EJDER TEPESİ'NDE YOĞUN SİS
Sis, kayak merkezinin üst pisti ile 3 bin 200 metre rakımdaki Ejder Tepesi arasında etkisini artırdı. Dağın yüksek kesimlerinde görüş oldukça sınırlı hale geldi.