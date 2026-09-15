Erzurum'da yaklaşık 300 metrelik bir yol, araçların motoru çalışmadan ve vites boştayken yokuş yukarı hareket etmesiyle dikkat çekiyor. Palandöken ilçesindeki Konaklı Mahallesi yakınlarında bulunan yol, daha önce benzer görüntülerin yaşandığı Abdurrahman Gazi Gizemli Yolu'nu akıllara getiriyor.

Erzurum'da araçların motoru çalışmadan ve vites boştayken yokuş yukarı hareket ettiği yaklaşık 300 metrelik gizemli yol keşfedildi.

Palandöken ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi yakınlarındaki Konaklı Kayak Merkezi yolu üzerinde bulunan yol, kentteki Abdurrahman Gazi Gizemli Yolu'na benzerliğiyle dikkat çekti.

Erzurum merkeze yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki yolda yaşanan ilginç durum, emekli öğretim üyesi Gürsoy Solmaz ile araştırmacı-yazar Taner Özdemir'in saha çalışması sırasında fark edildi.

İkilinin çalışma sırasında durdurduğu araç, motoru kapalı ve vitesi boştayken kendiliğinden hareket etmeye başladı.

ARAÇLAR VİTES BOŞTAYKEN YOKUŞ YUKARI HAREKET EDİYOR

Durumu fark eden Solmaz ve Özdemir, araçla yolu farklı noktalarda tekrar tekrar denedi.

Yapılan denemelerde araçların düz olduğu düşünülen bir noktadan yokuş yönüne doğru kendiliğinden ilerlediği ve yüksek hızlara ulaştığı görüldü.

Emekli öğretim üyesi Gürsoy Solmaz, yapılan denemelerde aracın 60 kilometreye kadar hızlandığını belirterek şunları kaydetti:

"Erzurum ili sınırları içerisinde Konaklı Kayak Tesisleri'nin eteğinde, Konaklı köyünün de yakınındayız. Burada meslektaşım Taner Özdemir arkadaşımla arazi çalışması yaparken duran vasıtamızın birden hareket ettiğini gördük. Ki araba hareket edince tekrar tekrar denedik ve gördük ki araba boştayken 60 kilometreye kadar hız yapabiliyor."

"SAHA ÇALIŞMASI YAPARKEN GİZEMLİ YOLU FARK ETTİK"

Araştırmacı-yazar Taner Özdemir ise yolun saha çalışması sırasında fark edildiğini vurgulayarak şöyle konuştu: