Erzurum'un kuzey ilçelerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı sele neden oldu. Uzundere yakınlarında derelerin taşmasıyla Erzurum-Artvin kara yolu sel suları altında kalırken, aracında mahsur kalan bir sürücünün kurtarılması için ekipler seferber oldu.

Erzurum-Artvin karayolu Uzundere mevkiinde etkili olan şiddetli sağanak ve dolu yağışı, bölgede hayatı felç etti.

Yağış sonrası taşan dereler nedeniyle karayolu tamamen ulaşıma kapanırken, sel sularının ortasında kalan bir araç mahsur kaldı.

Edinilen bilgilere göre, Erzurum'un kuzey ilçelerinde aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı sel felaketine yol açtı.

Uzundere ilçesi yakınlarında bulunan derelerin taşması sonucu, Erzurum ile Artvin'i birbirine bağlayan ana güzergah yoğun sel suları altında kaldı. Yolun çift yönlü olarak ulaşıma kapanması nedeniyle karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

SELİN ORTASINDA CAN PAZARI

Taşkın anında karayolu üzerinde seyir halinde olan ve sel sularının içinden geçmeye çalışan bir sürücü, debisi yükselen akıntıda mahsur kaldı.

Kendi imkanlarıyla kaldığı yerden çıkmak için yoğun çaba sarf eden araç, suyun şiddetini artırması üzerine daha fazla ilerleyemedi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, jandarma ve Karayolları ekibi sevk edildi.

Ekipler, sel sularında mahsur kalan sürücü ve aracı kurtarmak için iş makinelerinin de desteğiyle bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Trafik ekipleri ise yeni bir olumsuzluk yaşanmaması adına sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendiriyor.

Bölgede taşkına müdahale ve yol açma çalışmaları kararlılıkla sürdürülüyor.