Zeytinköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan yakıt tankerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.