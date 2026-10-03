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Denizli'de yakıt boşaltan tanker alevlerin arasında kaldı: 1 ağır yaralı

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Denizli'de yakıt boşaltan tanker alevlerin arasında kaldı: 1 ağır yaralı

Pamukkale’de akaryakıt istasyonunda yakıt boşaltımı sırasında patlama meydana geldi. Bir kişinin ağır yaralandığı olayın ardından Denizli-Antalya karayolu, yeni patlama riskine karşı çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

Zeytinköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan yakıt tankerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Denizli'de akaryakıt istasyonundaki tanker yangınına müdahale edildi (Foto: AA) Denizli'de akaryakıt istasyonundaki tanker yangınına müdahale edildi (Foto: AA)

İtfaiye ekipleri, istasyondaki diğer depolama alanlarına sıçrama riski bulunan yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak istasyonun bulunduğu caddeyi trafiğe kapattı.

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