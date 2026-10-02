İzmir Torbalı’da fabrikadaki patlamada flaş gelişme! İş yeri sahibi tutuklandı

İzmir’in Torbalı ilçesinde dün metal fabrikasında meydana gelen, 1 işçinin hayatını kaybettiği, 6 işçinin yaralandığı patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada iş yeri sahibi A.Ç. tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı, ilk belirlemelere göre hukuki sorumluluğu tespit edilen A.Ç.’nin “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan tutuklandığını duyurdu.

Subaşı Mahallesi'nde dün metal fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Feci olayda 3'ü ağır 7 işçi yaralandı.

H.E.İ'nin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Subaşı Mahallesi'nde dün bir fabrikada meydana gelen patlamaya ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Patlamada J.E.H, H.E.İ. ve M.N.E.H'nin ağır yaralandıkları ve Torbalı Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelerinin ardından İzmir Şehir Hastanesine sevk edildikleri belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında, olay yeri inceleme ekiplerince çalışma yapılmış ve olayın meydana geliş şekli ile kusur durumunun tespiti amacıyla bilirkişi görevlendirilmiştir. Yaralılardan H.E.İ. bugün tedavi gördüğü İzmir Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetmiştir.

Soruşturma kapsamındaki ilk belirlemelere göre olayda hukuki sorumluluğu tespit edilen iş yeri sahibi ve yetkilisi şüpheli A.Ç. bugün alınan ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle Torbalı Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, çıkarıldığı Torbalı Sulh Ceza Hakimliğince 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklanmasına karar verilmiştir."

Subaşı Mahallesi'ndeki metal fabrikasında dün henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana gelmiş, kazada 3'ü ağır 7 işçi yaralanmıştı.

Ağır yaralanan H.E.İ, Torbalı Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından İzmir Şehir Hastanesine sevk edilmişti.