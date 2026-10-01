İzmir'in Torbalı ilçesinde bir metal fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada 3'ü ağır 7 işçi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olay, Torbalı ilçesine bağlı Subaşı Mahallesi'ndeki bir metal fabrikasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle fabrikada patlama yaşandı.

Patlamanın ardından çevrede büyük panik yaşanırken, olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi.

3 İŞÇİNİN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan 7 işçiye olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Diğer yaralılar da ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

PATLAMANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Fabrikadaki patlamanın neden meydana geldiğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.