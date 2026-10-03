Yalova Adliyesi'nde milyonluk rüşvet ve menfaat operasyonu: İdari ve Mali İşler Müdürü ile memur tutuklandı

Yalova Adliyesi'nde görevli İdari ve Mali İşler Müdürü E.A. ile memur F.B., resmi makam ve yetkilerini kullanarak kişisel çıkar sağladıkları ve çeşitli kurum ve iş yerlerinden milyonlarca liralık haksız menfaat temin ettikleri iddiasıyla yürütülen geniş kapsamlı soruşturma kapsamında tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre Yalova Adliyesi'nde görev yapan İdari ve Mali İşler Müdürü E.A. ile memur F.B. hakkında, bazı işlemlerde kişisel çıkar sağlandığı ve çeşitli kurum ve iş yerlerinden menfaat temin edildiği yönündeki şikâyetler üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın kapsamının genişletildiği, dosyada milyonlarca liralık menfaat sağlandığı yönündeki iddiaların da araştırıldığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında adliyede görev yapan bazı personelin bilgi ve ifadelerine başvurulduğu belirtildi. İncelemelerin ardından E.A. ile F.B.'nin dün adli makamlara sevk edildiği ve iki şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.

TUTUKLAMA KARARINDAN ÖNCE BAŞKA ŞEHRE TAYİNLERİ ÇIKTI

E.A. ile F.B.'nin, tutuklama kararından önce İstanbul'a tayinlerinin çıktığı öğrenildi. İki şüphelinin tayin işlemlerinin tutuklama kararından önce gerçekleştirildiği belirtildi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmayı sürdürdüğü, dosyada başka kişilerin bulunup bulunmadığının ve yeni delillere ulaşılıp ulaşılmadığının araştırıldığı öğrenildi.