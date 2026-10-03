Bursa'da fuhuş operasyonu
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Bursa ve Hatay'da fuhşa teşvik ve aracılık eden şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alınırken, fuhşa zorlandığı belirlenen 21 kadın kurtarıldı. Operasyonda para, cep telefonları ve suç gelirlerinin kaydedildiği defterler ele geçirildi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti. Fuhşa teşvik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik yürütülen çalışmada adresler tek tek belirlendi.
ŞÜPHELİLERİN YÖNTEMİ ORTAYA ÇIKTI
Ekiplerin çalışmasında şüphelilerin maddi imkansızlıklarından yararlandıkları kadınları fuhşa teşvik ederek haksız kazanç sağladıkları ve elde edilen gelirleri akladıkları tespit edildi.
Operasyon, Bursa ve Hatay'da belirlenen adreslere eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.
FUHUŞ GELİRLERİNE AİT DEFTERLER ELE GEÇİRİLDİ
Adreslerde yapılan aramalarda fuhuştan elde edilen gelirlerin kaydedildiği defterler dikkat çekti. Operasyonda ayrıca 53 bin 900 lira, 19 cep telefonu ve çeşitli materyaller ele geçirildi.
21 KADIN KURTARILDI
Operasyon kapsamında fuhşa zorlandığı belirlenen 21 kadın ekipler tarafından kurtarıldı. Şüpheliler E.K, A.K, E.A, D.E, Ö.Ü, B.K, O.S, A.A, G.F, M.E, C.Ö. ve Ü.Y. gözaltına alındı.
ARAÇ VE TAŞINMAZA EL KONULDU
Soruşturmanın "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ayağında ise şüphelilere ait 3 araç ve bir taşınmaza el konuldu. Şüphelilerin banka ve elektronik para hesaplarına da tedbir uygulandı.
12 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturmanın adli süreç kapsamında devam ettiği bildirildi.