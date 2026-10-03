Ekiplerin çalışmasında şüphelilerin maddi imkansızlıklarından yararlandıkları kadınları fuhşa teşvik ederek haksız kazanç sağladıkları ve elde edilen gelirleri akladıkları tespit edildi.

Bursa'da fuhuş operasyonu (Foto: İHA)

Operasyon, Bursa ve Hatay'da belirlenen adreslere eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

FUHUŞ GELİRLERİNE AİT DEFTERLER ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda fuhuştan elde edilen gelirlerin kaydedildiği defterler dikkat çekti. Operasyonda ayrıca 53 bin 900 lira, 19 cep telefonu ve çeşitli materyaller ele geçirildi.

21 KADIN KURTARILDI

Operasyon kapsamında fuhşa zorlandığı belirlenen 21 kadın ekipler tarafından kurtarıldı. Şüpheliler E.K, A.K, E.A, D.E, Ö.Ü, B.K, O.S, A.A, G.F, M.E, C.Ö. ve Ü.Y. gözaltına alındı.

ARAÇ VE TAŞINMAZA EL KONULDU