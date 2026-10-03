Etkinlikte Filistinli çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çekilirken, çizilen resimlerle dayanışma mesajı verildi. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte çocuklar, duygu ve düşüncelerini çizimleriyle ifade etti.

Tekirdağ Valiliği önünde düzenlenen etkinlikte çocuklar, öğrenciler, anneler ve vatandaşlar bir araya geldi. Katılımcılar, Filistin 'de hayatını kaybeden ve zor şartlarda yaşam mücadelesi veren çocuklara dikkat çekmek amacıyla resimler çizdi.

Tekirdağ'da Filistinli çocuklar için çizdiler (Foto: İHA)

"ÇOCUKLAR ÖLMESİN"

Etkinlik hakkında açıklama yapan Yusuf Uygun, organizasyonun Filistin'de ve Gazze'de yaşananları unutmamak ve çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Uygun, etkinliğin geçen yıl da düzenlendiğini belirterek, "Filistinli çocuklar için çiziyoruz. Filistinli kıymetli kardeşlerimiz için çiziyoruz. Çocuklar ölmesin" ifadelerini kullandı.