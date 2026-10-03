Tekirdağ'da Filistinli çocuklar için anlamlı etkinlik: Renkler Gazze için buluştu
Tekirdağ'da Filistin'de yaşananlara dikkat çekmek ve savaşın çocuklar üzerindeki etkisine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla “Filistinli Çocuklar İçin Çiz!” etkinliği düzenlendi. Tekirdağ Valiliği önünde buluşan çocuklar ve vatandaşlar, Filistinli çocuklar için resimler çizerek dayanışma mesajı verdi. Etkinlikte “Çocuklar ölmesin” çağrısı öne çıktı.
Tekirdağ Valiliği önünde düzenlenen etkinlikte çocuklar, öğrenciler, anneler ve vatandaşlar bir araya geldi. Katılımcılar, Filistin'de hayatını kaybeden ve zor şartlarda yaşam mücadelesi veren çocuklara dikkat çekmek amacıyla resimler çizdi.
ÇOCUKLARIN ÇİZGİLERİNDEN DAYANIŞMA MESAJI
Etkinlikte Filistinli çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çekilirken, çizilen resimlerle dayanışma mesajı verildi. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte çocuklar, duygu ve düşüncelerini çizimleriyle ifade etti.
"ÇOCUKLAR ÖLMESİN"
Etkinlik hakkında açıklama yapan Yusuf Uygun, organizasyonun Filistin'de ve Gazze'de yaşananları unutmamak ve çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.
Uygun, etkinliğin geçen yıl da düzenlendiğini belirterek, "Filistinli çocuklar için çiziyoruz. Filistinli kıymetli kardeşlerimiz için çiziyoruz. Çocuklar ölmesin" ifadelerini kullandı.
İKİNCİ KEZ DÜZENLENDİ
"Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliği, Türkiye genelinde Filistinli çocukların yaşadıklarına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen organizasyonlar arasında yer alıyor. Yetim Vakfı da etkinliğin 2026 yılında Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirilmesini planladığını duyurdu.
Tekirdağ'daki buluşmada ise çocukların çizimleri ve vatandaşların yoğun katılımı dikkat çekti.