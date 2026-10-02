Konya'da fuhuş operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı

Konya'da yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Ekiplerin belirlenen adreslere yaptığı baskında 3 şüpheli gözaltına alınırken, fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 10 yabancı uyruklu kadın işlemleri için ilgili merkeze teslim edildi. Şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.