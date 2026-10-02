Konya'da fuhuş operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı
Konya'da yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Ekiplerin belirlenen adreslere yaptığı baskında 3 şüpheli gözaltına alınırken, fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 10 yabancı uyruklu kadın işlemleri için ilgili merkeze teslim edildi. Şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında şüphelilerin adresleri tespit edildi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
10 KADIN İÇİN SINIR DIŞI İŞLEMİ
Operasyonda, fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 10 yabancı uyruklu kadın da ekipler tarafından muhafaza altına alındı. Kadınlar, sınır dışı işlemlerinin yürütülmesi amacıyla Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.