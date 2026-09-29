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Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında bomba Özgür Özel detayı: Ezan okunurken alem yapmışlar

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında bomba Özgür Özel detayı: Ezan okunurken alem yapmışlar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan iş insanı Atilla Yıldırım hakkındaki dosyada dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Dosyada, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in adıyla kayıtlı hesapla yapılan WhatsApp yazışmaları, ezan okunurken devam ettiği belirtilen eğlence görüntüleri, Adli Tıp Kurumu raporundaki kokain tespiti ve narkotik suç kaydı bulunan kişilerle gerçekleştirilen milyonlarca liralık şüpheli para transferlerine ilişkin tespitler yer aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, dosyaya yansıyan ihbar detayları ortaya çıktı.

1 Ağustos 2026'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ihbar hattına yapılan başvuruda, Ankara'daki bazı eğlence mekânlarında üniversite öğrencileri ve genç kadınların uyuşturucuya alıştırıldığı, ardından fuhuş da dâhil olmak üzere çeşitli suç faaliyetlerinde kullanıldığı öne sürüldü. İhbarda, söz konusu partilere katıldığı ve uyuşturucu temin ettiği iddia edilen isimler arasında Atilla Yıldırım'ın da adı yer aldı.

Emniyetteki ifadesinde hakkındaki iddiaları reddeden Atilla Yıldırım, "Benim düzenli aile hayatım ve iş hayatım vardır. Gece ortamları benim bildiğim şeyler değildir." ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında bomba Özgür Özel detayı: Ezan okunurken alem yapmışlar - 1

MASAK RAPORUNDA MİLYONLARCA LİRALIK PARA TRAFİĞİ

Soruşturmanın mali ayağında MASAK verilerine ilişkin tespitler dosyaya yansıdı. İfade tutanağına göre Yıldırım'ın banka hesabına, haklarında narkotik suç kaydı bulunan 3 farklı kişiden 10 Mayıs 2019 ile 5 Nisan 2026 tarihleri arasında 13 ayrı işlemle toplam 3 milyon 953 bin 443 TL gönderildiği tespit edildi.

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında bomba Özgür Özel detayı: Ezan okunurken alem yapmışlar - 2

Yıldırım, Ali Nihat Höngül ile gerçekleştirdiği para hareketlerini ticaret ve borç ilişkisiyle, Berna Arda'dan gelen ödemeleri ise kira geliriyle açıkladı. Adem Berk Tosun'la ilgili para hareketine ilişkin ise "Adı geçen şahsı ve para işlemini hatırlayamadım." şeklinde beyanda bulundu.

Para transferlerinin çıkış yönünde de dikkat çeken tespitler yer aldı. MASAK verilerine göre Yıldırım'ın hesabından, haklarında narkotik suç kaydı bulunan 9 farklı kişiye 20 Aralık 2017 ile 7 Temmuz 2026 tarihleri arasında 71 işlemle toplam 7 milyon 371 bin 915 TL aktarıldı.

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında bomba Özgür Özel detayı: Ezan okunurken alem yapmışlar - 3

Yıldırım, Taşkın Çuhadar ve Tansel Cengiz hakkında "Kepçe veya hafriyat operatörü olabilir" şeklinde beyanda bulunurken, Zafer Koçyiğit, Ayhan Doğan ve Şafak Bülbül'e yönelik ödemeleri ise "şantiye ödemesi olabilir" ifadeleriyle açıkladı.

Celal Aksoy isimli kişiyi, "Birkaç kez lüks restoranlara genç kızlar ile birlikte gelmesinden ve iş adamları ile tanışmak istemesinden dolayı ismen bilirim" sözleriyle tarif eden Yıldırım, aynı kişiye hesabından gönderilen 3 bin 300 TL'lik işlem sorulduğunda, "Bu şahsa gönderilen para işlemini hatırlayamadım." yanıtını verdi.

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında bomba Özgür Özel detayı: Ezan okunurken alem yapmışlar - 4

ADLİ TIP RAPORUNDA KOKAİN VE MDMB TESPİTİ

Narkotik Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan Atilla Yıldırım'a uyuşturucu kullanıp kullanmadığı soruldu. Yıldırım, "Yurt dışında 3-4 ay öncesinde 1 kez Romanya'da bulunduğum sırada uyuşturucu kokain maddesini denemek maksatlı kullandım." ifadelerini kullandı.

Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan biyolojik incelemede ise Yıldırım'ın saç örneğinde kokain ve MDMB tespit edildi. Yıldırım, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Telefonunda çok sayıda eskort numarası bulunduğu belirtilen Yıldırım'ın, çeşitli para işlemleriyle ilgili sorulara "hatırlamıyorum" şeklinde yanıt verdiği görüldü.

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında bomba Özgür Özel detayı: Ezan okunurken alem yapmışlar - 5

TELEFON İNCELEMESİNDE ÖZGÜR ÖZEL ADIYLA KAYITLI HESAP TESPİTİ

Soruşturma dosyasındaki dijital incelemelerde de dikkat çeken kayıtlar yer aldı. Şüphelinin telefonunda "Özgür Özel Özel" adıyla kayıtlı bir hesapla yapılan yazışmaların tespit edildiği belirtildi.

Dosyaya yansıyan yazışmalarda Yıldırım'ın "Başkanım iki müh iki koruma ve ben paketi koruma altına aldık. Güvenle size teslim edilecek" mesajına karşı taraftan "Eyvallah:))" yanıtı verildiği görüldü.

İçki koleksiyonuna ait fotoğrafların paylaşıldığı diyaloglarda ise The Glenlivet 18 ve Royal Salute 21 şişelerine ilişkin "Offf" ve "Manisa" şeklinde yanıtların yer aldığı belirtildi. Mangal davetleri ve emojilerin kullanıldığı diğer yazışmaların da dosyada yer aldığı aktarıldı.

Dosyaya giren bir diğer görüntüde ise Atilla Yıldırım, Özgür Özel ve çok sayıda kişinin bulunduğu bir eğlence ortamının yer aldığı belirtildi. Görüntülerde, arka planda ezan okunmasına rağmen eğlencenin devam ettiği öne sürüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü belirtildi.

#Özgür Özel
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