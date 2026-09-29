Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında bomba Özgür Özel detayı: Ezan okunurken alem yapmışlar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, dosyaya yansıyan ihbar detayları ortaya çıktı.

1 Ağustos 2026'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ihbar hattına yapılan başvuruda, Ankara'daki bazı eğlence mekânlarında üniversite öğrencileri ve genç kadınların uyuşturucuya alıştırıldığı, ardından fuhuş da dâhil olmak üzere çeşitli suç faaliyetlerinde kullanıldığı öne sürüldü. İhbarda, söz konusu partilere katıldığı ve uyuşturucu temin ettiği iddia edilen isimler arasında Atilla Yıldırım'ın da adı yer aldı.

Emniyetteki ifadesinde hakkındaki iddiaları reddeden Atilla Yıldırım, "Benim düzenli aile hayatım ve iş hayatım vardır. Gece ortamları benim bildiğim şeyler değildir." ifadelerini kullandı.