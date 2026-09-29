Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında bomba Özgür Özel detayı: Ezan okunurken alem yapmışlar
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan iş insanı Atilla Yıldırım hakkındaki dosyada dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Dosyada, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in adıyla kayıtlı hesapla yapılan WhatsApp yazışmaları, ezan okunurken devam ettiği belirtilen eğlence görüntüleri, Adli Tıp Kurumu raporundaki kokain tespiti ve narkotik suç kaydı bulunan kişilerle gerçekleştirilen milyonlarca liralık şüpheli para transferlerine ilişkin tespitler yer aldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, dosyaya yansıyan ihbar detayları ortaya çıktı.
1 Ağustos 2026'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ihbar hattına yapılan başvuruda, Ankara'daki bazı eğlence mekânlarında üniversite öğrencileri ve genç kadınların uyuşturucuya alıştırıldığı, ardından fuhuş da dâhil olmak üzere çeşitli suç faaliyetlerinde kullanıldığı öne sürüldü. İhbarda, söz konusu partilere katıldığı ve uyuşturucu temin ettiği iddia edilen isimler arasında Atilla Yıldırım'ın da adı yer aldı.
Emniyetteki ifadesinde hakkındaki iddiaları reddeden Atilla Yıldırım, "Benim düzenli aile hayatım ve iş hayatım vardır. Gece ortamları benim bildiğim şeyler değildir." ifadelerini kullandı.
MASAK RAPORUNDA MİLYONLARCA LİRALIK PARA TRAFİĞİ
Soruşturmanın mali ayağında MASAK verilerine ilişkin tespitler dosyaya yansıdı. İfade tutanağına göre Yıldırım'ın banka hesabına, haklarında narkotik suç kaydı bulunan 3 farklı kişiden 10 Mayıs 2019 ile 5 Nisan 2026 tarihleri arasında 13 ayrı işlemle toplam 3 milyon 953 bin 443 TL gönderildiği tespit edildi.
Yıldırım, Ali Nihat Höngül ile gerçekleştirdiği para hareketlerini ticaret ve borç ilişkisiyle, Berna Arda'dan gelen ödemeleri ise kira geliriyle açıkladı. Adem Berk Tosun'la ilgili para hareketine ilişkin ise "Adı geçen şahsı ve para işlemini hatırlayamadım." şeklinde beyanda bulundu.
Para transferlerinin çıkış yönünde de dikkat çeken tespitler yer aldı. MASAK verilerine göre Yıldırım'ın hesabından, haklarında narkotik suç kaydı bulunan 9 farklı kişiye 20 Aralık 2017 ile 7 Temmuz 2026 tarihleri arasında 71 işlemle toplam 7 milyon 371 bin 915 TL aktarıldı.