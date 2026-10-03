Ankara'da kaçak sigara operasyonu! Milyonlarca makaron ve binlerce paket ele geçirildi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde kaçak sigara ve tütün operasyonu düzenlendi. Ekiplerin durdurduğu araçta, içi kıyılmış tütünle doldurulmuş 1 milyon 620 bin makaron ile 30 bin paket sahte bandrollü gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanırken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.