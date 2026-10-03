Ankara'da kaçak sigara operasyonu! Milyonlarca makaron ve binlerce paket ele geçirildi
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde kaçak sigara ve tütün operasyonu düzenlendi. Ekiplerin durdurduğu araçta, içi kıyılmış tütünle doldurulmuş 1 milyon 620 bin makaron ile 30 bin paket sahte bandrollü gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanırken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası yük taşımacılığı yapan ağır tonajlı araçlarla başkente kaçak ürün getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında ekipler, kaçak ürün sevkiyatına ilişkin araştırma ve takip başlattı.
MİLYONLARCA MAKARON ARAÇTAN ÇIKTI
Çalışmaların ardından 1 Ekim'de Gölbaşı ilçesinde uygulama noktası oluşturuldu. Ekipler, şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı.
Araçta yapılan detaylı aramada, içi kıyılmış tütünle doldurulmuş 1 milyon 620 bin makaron bulundu. Ekipler ayrıca 30 bin paket sahte bandrollü gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Kaçak ürünlerin ele geçirildiği araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen kaçak sigara ve makaronlara el konuldu.
Şüpheliler hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.