Şanlıurfa’da TIR’dan binlerce paket kaçak sigara ve 18 telefon çıktı

Şanlıurfa’da polis ekiplerinin durdurduğu TIR’da yapılan aramada, saman çuvallarının ve aracın farklı bölmelerine gizlenmiş binlerce paket kaçak sigara ve ısıtılan tütün mamulü ile elektronik sigara ve cep telefonları ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.