Şanlıurfa’da TIR’dan binlerce paket kaçak sigara ve 18 telefon çıktı
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Şanlıurfa’da polis ekiplerinin durdurduğu TIR’da yapılan aramada, saman çuvallarının ve aracın farklı bölmelerine gizlenmiş binlerce paket kaçak sigara ve ısıtılan tütün mamulü ile elektronik sigara ve cep telefonları ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Şanlıurfa'da kaçakçılığa yönelik düzenlenen operasyonda, saman çuvallarının içine ve TIR'ın farklı bölmelerine gizlenmiş yüklü miktarda kaçak ürün ele geçirildi. Operasyonda 27 bin paket ısıtılan tütün mamulü, 11 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara, 1350 elektronik sigara ve 18 cep telefonu bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Şanlıurfa-Mardin kara yolunda bir iş yeri ve TIR'a operasyon düzenledi.
SAMAN ÇUVALLARININ İÇİNDEN ÇIKTI
KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği aramalarda, kaçak ürünlerin saman çuvallarının içerisine ve TIR'ın farklı bölmelerine gizlendiği belirlendi.
Aramalarda;
- 27 bin paket ısıtılan tütün mamulü,
- 11 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara,
- 1350 elektronik sigara,
- 18 gümrük kaçağı cep telefonu
ele geçirildi.
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