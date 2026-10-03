Öyle bir ceza aldı ki ne tadı kaldı ne de tuzu: "Araba 80 bin TL satsak ödeyemeyiz"
Eskişehir’de ehliyetine el konulduğu hâlde direksiyon başına geçen sürücüye 200 bin TL, araç sahibine ise 40 bin TL ceza yazıldı. İşlemler sırasında plakayı ellerine alıp kameralara gülerek poz veren sürücünün arkadaşları, toplam ceza tutarını duyunca “Arabayı satsak cezayı ödeyemeyiz” diyerek tepki gösterdi.
Eskişehir'de polis ekiplerinin durdurduğu otomobilin sürücüsünün, ehliyetine el konulduğu hâlde araç kullandığı belirlendi. Sürücüye ve araç sahibine toplam 240 bin TL ceza uygulandı. İşlemler sırasında kameralara gülerek poz veren sürücünün arkadaşları ise ceza tutarını öğrenince üzüntü yaşadı.
HASARLI VE FARLARI YANMAYAN OTOMOBİL DURDURULDU
Olay, gece saatlerinde Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'nde meydana geldi.
Ön tarafı hasarlı olan ve farları yanmadığı için trafiği tehlikeye düşüren otomobil, polis ekiplerince durduruldu. Kontrollerde sürücünün ehliyetine el konulduğu hâlde direksiyon başına geçtiği tespit edildi.