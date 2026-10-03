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Öyle bir ceza aldı ki ne tadı kaldı ne de tuzu: "Araba 80 bin TL satsak ödeyemeyiz"

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Öyle bir ceza aldı ki ne tadı kaldı ne de tuzu: "Araba 80 bin TL satsak ödeyemeyiz"

Eskişehir’de ehliyetine el konulduğu hâlde direksiyon başına geçen sürücüye 200 bin TL, araç sahibine ise 40 bin TL ceza yazıldı. İşlemler sırasında plakayı ellerine alıp kameralara gülerek poz veren sürücünün arkadaşları, toplam ceza tutarını duyunca “Arabayı satsak cezayı ödeyemeyiz” diyerek tepki gösterdi.

Eskişehir'de polis ekiplerinin durdurduğu otomobilin sürücüsünün, ehliyetine el konulduğu hâlde araç kullandığı belirlendi. Sürücüye ve araç sahibine toplam 240 bin TL ceza uygulandı. İşlemler sırasında kameralara gülerek poz veren sürücünün arkadaşları ise ceza tutarını öğrenince üzüntü yaşadı.

Öyle bir ceza aldı ki ne tadı kaldı ne de tuzu: "Araba 80 bin TL satsak ödeyemeyiz" - 1

HASARLI VE FARLARI YANMAYAN OTOMOBİL DURDURULDU

Olay, gece saatlerinde Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'nde meydana geldi.

Öyle bir ceza aldı ki ne tadı kaldı ne de tuzu: "Araba 80 bin TL satsak ödeyemeyiz" - 2

Ön tarafı hasarlı olan ve farları yanmadığı için trafiği tehlikeye düşüren otomobil, polis ekiplerince durduruldu. Kontrollerde sürücünün ehliyetine el konulduğu hâlde direksiyon başına geçtiği tespit edildi.

Öyle bir ceza aldı ki ne tadı kaldı ne de tuzu: "Araba 80 bin TL satsak ödeyemeyiz" - 3

PLAKAYLA POZ VERDİLER, CEZAYI DUYUNCA ÜZÜLDÜLER

Polis ekiplerinin işlemleri sırasında sürücünün arkadaşları, araç plakasını ellerine alarak görüntü çeken basın mensuplarının kameralarına poz verdi.

Öyle bir ceza aldı ki ne tadı kaldı ne de tuzu: "Araba 80 bin TL satsak ödeyemeyiz" - 4

"Cezayı kendimiz yedik gibi hissediyoruz" diyen gençler, tutarı duyunca büyük üzüntü yaşadı. Gençlerden biri, "Araba 80 bin TL. 240 bin TL ceza ne abi" sözleriyle tepki gösterdi. Polis ekipleriyle konuşan başka bir kişi ise "Arabayı satsak cezayı ödeyemeyiz" dedi.

Öyle bir ceza aldı ki ne tadı kaldı ne de tuzu: "Araba 80 bin TL satsak ödeyemeyiz" - 5

SÜRÜCÜYE 200 BİN, ARAÇ SAHİBİNE 40 BİN TL CEZA

Ehliyetine el konulduğu hâlde araç kullanan sürücüye 200 bin TL, araç sahibine ise 40 bin TL ceza yazıldı. Otomobil, çekiciyle otoparka götürüldü.

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