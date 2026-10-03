"Cezayı kendimiz yedik gibi hissediyoruz" diyen gençler, tutarı duyunca büyük üzüntü yaşadı. Gençlerden biri, "Araba 80 bin TL. 240 bin TL ceza ne abi" sözleriyle tepki gösterdi. Polis ekipleriyle konuşan başka bir kişi ise "Arabayı satsak cezayı ödeyemeyiz" dedi.