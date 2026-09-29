Serik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Antalya’da yeni operasyon gerçekleştirildi. Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in de adının geçtiği soruşturma kapsamında 35 adres ve 2 teknede yapılan eş zamanlı operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ve Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi.

29 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, turizm, otomotiv, inşaat ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren iş insanları ile eski Antalya Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.

35 ADRES VE 2 TEKNEDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında 20 şüphelinin yakalanmasına yönelik 35 adres ve 2 teknede eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda Neşet Koçkar, Emin Murat Süğlün, Sezgin Köysüren, İrfan Tüzün, eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin, Muhammed Serkan Köysüren, Cafer Afşin Yılmaz, Ahmet Metin Gökhan, Nur Zeliha Doğan, Arife Ünlü, Selin Çelik, Tuba Efe, Kübra Salucu, Vahit Petek, Necati Doğukan Ünal, Fatma Gül Deveci, Sinan Çizmeci ve Murat Çelik gözaltına alındı.

Şemsettin Lökoğlu ve Arda Tüzün'ün yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

DOSYADA BİRDEN FAZLA OLAY ZİNCİRİ İNCELENİYOR

Soruşturma dosyasında birbirleriyle kesişen birden fazla olay zincirinin bulunduğu belirtildi.

Dosyada; Selectum Otel'de bazı şüphelilerin isimlerinin geçtiği uyuşturucu ve fuhuş iddiaları, Şemsettin Lökoğlu'na ait olduğu belirtilen teknede uyuşturucu madde temin edildiği ve fuhuş amaçlı organizasyonlar yapıldığı yönündeki beyanlar ile Sezgin Köysüren'e ait olduğu belirtilen teknedeki buluşmaya ilişkin anlatımlar yer alıyor.

ADLİ TIP İÇİN ÖRNEKLER ALINACAK

Soruşturma kapsamında şüphelilerin uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığının tespiti amacıyla kan, idrar ve saç örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumuna sevklerinin planlandığı bildirildi.

Nur Zeliha Doğan'ın ikametinde yapılan aramada ise hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından toplam 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Cemre Bakır'ın yakalandığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında beyanların teknik ve kriminal delillerle doğrulanması, uyuşturucu maddelerin temin kaynaklarının belirlenmesi ve şüpheliler arasındaki bağlantıların ortaya çıkarılmasına yönelik adli işlemler sürüyor.